Sono attualmente aperti i casting per la ricerca di vari figuranti per una nuova serie televisiva dal titolo Leonardo, prodotta da Lux Vide e diretta dal noto regista Dan Percival, con Giancarlo Giannini e Aidan Turner tra gli interpreti principali.

Sono poi ancora in corso le selezioni per il programma C'è posta per te, condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

La serie Tv 'Leonardo'

Per la realizzazione della serie televisiva dal titolo Leonardo, diretta da Dan Percival e prodotta da Lux Vide, una delle principali case di produzione del settore, sono tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di figuranti.

Nel cast vi saranno celebri attori come Aidan Turner, nel ruolo di Leonardo, e Giancarlo Giannini, in quello di 'maestro' Verrocchio. Le riprese della serie televisiva, che si snoderà poi in otto puntate, verranno effettuate inizialmente a Roma per proseguire poi a Mantova, Sabbioneta e nuovamente nel Lazio.

La richiesta è attualmente indirizzata nei confronti di numerosi maggiorenni ambosessi, come figuranti.

Gli interessati devono presentarsi direttamente, muniti della fotocopia della propria carta di identità e del codice fiscale, a Mantova in una delle seguenti date: 4, 5, 6 dicembre, per l'esattezza presso la sala delle Capriate a Piazza Leon Battista Alberti, 13, dalle ore 10 alle ore 18 (con pausa tra le ore 13 e le 14).

C'è posta per te

Per la nuova edizione della nota trasmissione televisiva dal titolo C'è posta per te, condotta da Maria De Filippi su Canale 5, sono ancora aperte le selezioni per la ricerca di protagonisti disposti a raccontare la propria particolare vicenda.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Offerte Di Lavoro

Il programma dovrebbe iniziare quasi sicuramente sabato 11 gennaio 2020. La richiesta è tuttora orientata verso soggetti interessati a riallacciare rapporti affettivi con amici, figli, ex partner, parenti, o a ritrovare persone da tanto tempo uscite dalla propria vita, sia per lontananza che per difficoltà a comunicare dopo screzi e contrasti o per qualsiasi motivazione, o comunque desiderosi di risolvere altre situazioni esistenziali simili a quelle indicate.

Per proporsi per la trasmissione è necessario far riferimento al sito web di wittytv.it nella sezione dedicata direttamente al programma. Su tale sito occorre compilare l'apposito form online, dove è necessario inserire dati personali, riferimenti di contatto (compreso quello del proprio account di Facebook), autorizzazione al trattamento dei propri dati in relazione alla vigente normativa in tema di privacy, e, punto fondamentale, il racconto preciso ma sintetico della 'storia' che si intende poi presentare in trasmissione.