Casting attualmente aperti e finalizzati alla ricerca di ruoli da protagonisti per un interessante cortometraggio, le cui riprese verranno poi effettuate in provincia di Cosenza, nella Riviera dei Cedri. Sono inoltre in corso le selezioni per eventi ''Cena con delitto'' da proporre in tutta Italia.

Uno short film

Selezioni aperte per la ricerca di ruoli da protagonisti per la realizzazione di un cortometraggio da girare sulla Riviera dei Cedri, in provincia di Cosenza. In particolare, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure, tutte di età scenica compresa tra 40 e 50 anni: un uomo di colore, un uomo per ruolo di bracciante agricolo, una donna dai colori tipici mediterranei per il ruolo di contadina.

Gli interessati possono inviare la propria candidatura, allegando foto, eventuale curriculum artistico e la copia di un proprio documento, all'indirizzo di posta elettronica casting@dreamartmovies.com, o presentarsi direttamente in una delle seguenti date, muniti della documentazione precedentemente indicata: venerdì 20 dicembre a Siderno (Reggio Calabria), presso la Scuola Cinematografica della Calabria (via Fiume, 66), dalle ore 16 alle ore 19; sabato 21 dicembre a Gioia Tauro (Reggio Calabria), presso la Sala Comunale 'Fallara' (Piazza Mercato), dalle ore 16 alle ore 19; domenica 22 dicembre a Praia a Mare (Cosenza), presso Sede Radio Digiesse (via Marco Polo, 13), dalle ore 11 alle 13:30 e dalle 16 alle ore 19; lunedì 23 dicembre a Belvedere Marittimo (Cosenza), presso la sede di Dreamart Movies (via della Repubblica, 100A), dalle ore 11 alle 14 e dalle 16 alle 19.

'Cena con delitto'

La compagnia nazionale ''I Delittuosi - Cena con delitto'' seleziona attori ed attrici per eventi ''Cena con delitto'' in tutta Italia. In particolare, la richiesta è orientata nei confronti di uomini e donne residenti a Roma, di età scenica compresa tra 30 e 40 anni, in possesso di adeguata comicità e doti di improvvisazione nei vari dialetti. Gli interessati a proporre la personale candidatura devono inviare i dati personali e di contatto, allegando il proprio curriculum artistico-professionale, due fotografie (in primo piano e a figura intera), un video di presentazione o, in alternativa, uno showreel, al seguente indirizzo di posta elettronica: delittuosamente@gmail.com.

Le selezioni si terranno poi esclusivamente su convocazione, il 9 e il 10 gennaio 2020. In tale ambito gli attori e le attrici invitati sono tenuti a presentare un monologo di stile comico/grottesco della durata di un minuto.