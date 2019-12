Selezioni aperte, a cura di Cineworld Roma, finalizzate alla ricerca di comparse, figuranti speciali e piccoli ruoli attoriali. I casting si terranno prossimamente a Roma. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di ragazze per la realizzazione di un video musicale di produzione indipendente e diretto dalla regista Erika Errante. I casting in questo caso si svolgeranno online e le riprese del video verranno effettuate a breve nei dintorni di Vercelli.

Un nuovo progetto cinematografico

Per realizzare un nuovo importante progetto di carattere cinematografico, Cineworld Roma cerca attualmente uomini e donne di età compresa tra 18 e 75 anni, di bella presenza e in possesso di una adeguata conoscenza della lingua inglese, come comparse, figuranti speciali e piccoli ruoli attoriali.

I casting si svolgeranno poi a Roma mercoledì 11 dicembre, dalle ore 9, 30 alle ore 18, presso Studios (ex studi De Paolis, Via Tiburtina, 521). Gli interessati a proporre la propria personale candidatura sulla base delle richieste indicate devono presentarsi direttamente muniti della fotocopia di un proprio documento di identità e del proprio codice fiscale. Per reperire ulteriori informazioni e dettagli è possibile inviare una email a: lucia.rossetti@cineworldroma.com o a laurabossa@cineworldroma.com. Consigliamo comunque di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Cineworld Roma.

Un video musicale

Per la realizzazione di un nuovo interessante video di tipo musicale e di produzione indipendente, sono attualmente in corso le selezioni di ragazze. In particolare, la richiesta è orientata verso una ragazza di età compresa tra 20 e 30 anni, residente o quantomeno con un appoggio tra Lombardia e Piemonte, di bella presenza, con modo di fare deciso e in possesso di una adeguata conoscenza delle arti marziali o di altre discipline di combattimento, in quanto è prevista una scena di collutazione.

Le riprese verranno poi effettuate tra il 4 e il 5 gennaio 2020 nella zona di Vercelli e sotto la regia di Erika Errante. Le interessate a proporre la propria candidatura devono inviare entro e non oltre il prossimo 20 dicembre i propri dati personali e di contatto, allegando alcune fotografie (in primo piano e a figura intera) e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@erikaerrante.com. Consigliamo comunque di visionare previamente il sito web della regista del video, al fine di reperire ulteriori informazioni e dettagli.

I casting si svolgeranno poi online e ad essi seguirà l'eventuale convocazione da parte della produzione.