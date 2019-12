Casting attualmente aperti per la ricerca di figure varie per una nuova serie televisiva prodotta da Wildside. Sono inoltre in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di ruoli attoriali, maschili e femminili, per la realizzazione di un nuovo episodio di Amore Criminale, serie televisiva in onda su Rai 3.

Una serie televisiva di Wildside

Per realizzare una serie televisiva prodotta da Wildside e ambientata negli anni ottanta sono aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di giovani ambosessi di età compresa tra 18 e 24 anni con un aspetto da liceali e tatuaggi non evidenti sul viso e sulle mani, nonché di ragazzi e ragazze tra 14 e 17 anni.

Gli interessati a proporre la propria personale candidatura devono presentarsi direttamente giovedì 19 dicembre a Chioggia, in provincia di Venezia, presso l'Oratorio Salesiano della Chiesa Don Bosco a partire dalle ore 10 e sino alle ore 18 (con una sosta dalle 13 alle 14). I minori devono essere accompagnati dai genitori o dai relativi tutori legali muniti di un documento di identità e del proprio codice fiscale. Tutti i candidati devono avere con sé la fotocopia della propria carta di identità e del codice fiscale unitamente al codice Iban personale. Si consiglia a tutti i candidati un abbigliamento alquanto sobrio e alle donne anche l'assenza di trucco.

Amore Criminale

Per realizzare una puntata della serie televisiva Amore Criminale in onda su Rai 3, con riprese da effettuarsi poi a Roma, sono aperte le selezioni per la ricerca di ruoli attoriali. In particolare la richiesta è indirizzata verso attori di età compresa tra 60 e 65 anni con occhi di color verde, statura nella media, struttura fisica nella norma e capelli brizzolati e corti, attrici tra 65 e 70 anni con statura nella media, corporatura nella norma e capelli castano scuro/chiaro, attori di colore di età compresa tra 35 e 45 anni, di altezza medio/alta, struttura fisica robusta, calvi o con capelli rasati, attori tra 70 e 75 anni, di statura e corporatura nella media e capelli bianchi e corti, attrici di età compresa tra 40 e 45 anni corporatura normale, capelli scuri e statura nella media, attori tra 45 e 50 anni con capelli castano scuro e corporatura e altezza nella norma.

Tutti devono risiedere a Roma o in zone limitrofe. Per proporre la propria candidatura è necessario inviare entro e non oltre il prossimo 31 dicembre i propri dati personali (residenza e domicilio compresi) e di contatto, unitamente ad almeno due fotografie a colori in primo piano e a figura intera e al proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: amorecriminale@nonpanic.com, inserendo nell'oggetto 'Casting Roma'.