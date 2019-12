Il Comune di Genova ha indetto un nuovo bando pubblico volto all'assunzione di 55 unità di personale da inserire nel ruolo di Funzionario di Polizia Locale Municipale (Cat. D, posizione economica D1) a tempo indeterminato. Gli interessati potranno inviare la domanda di partecipazione entro il 9 gennaio 2020. I candidati al ruolo di Funzionario di Polizia Locale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

un’età uguale o superiore a 18 anni;

idoneità psico-fisica alla mansione da ricoprire;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per gli aspiranti uomini nati entro il 31 dicembre 1985);

diploma di laurea in Scienze politiche o giuridiche o economiche.

Requisiti specifici e domanda

I candidati, oltre ai requisiti generici, devono essere in possesso della patente di guida categoria B, senza limitazioni, ad eccezione del codice 01 (obbligo di lenti), se compatibili con i seguenti requisiti: acutezza visiva uguale o superiore a 16/10, con almeno 7/10 nell'occhio peggiore, raggiungibile anche con correzione; visus naturale o superiore a 7/10, con almeno 2/10 nell'occhio peggiore.

Oltre a ciò, è richiesta la naturalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo; funzione uditiva normale, senza ausilio di protesi, con percezione voce conversazione a non meno di otto metri, con non meno di due metri per l’orecchio peggiore.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica collegandosi alla pagina web del Comune di Genova, entro le ore 24:00 del giorno 9 gennaio 2020. L’invio attraverso una modalità diverse da quella sopra indicata comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Prove concorsuali

Le prove d'esame saranno precedute da una preselezione la cui correzione sarà affidata a una Società specializzata in selezione del personale e verrà gestita con l'ausilio di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di un questionario a risposta multipla avente le seguenti materie:

codice della strada;

ordinamento degli enti locali;

diritto penale;

depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo;

leggi di pubblica sicurezza.

Saranno ammessi alla prova di efficienza fisica i primi 200 candidati che avranno ottenuto il miglior punteggio, fatte salve eventuali parità di collocazione all’ultimo posto utile all’uopo.

La prova di efficienza fisica sara articolata in tre prove atletiche:

Corsa 1000 metri : tempo massimo uomini 5'30'', donne 6'30’’;

: tempo massimo uomini 5'30'', donne 6'30’’; Salto in alto : uomini 1,10 metri, donne 1,00 metro (max tre tentativi);

: uomini 1,10 metri, donne 1,00 metro (max tre tentativi); Piegamenti sulle braccia: uomini 15 continuativi, donne sette continuativi.

Il giorno della prova tutti i partecipanti dovranno essere muniti d'idoneo abbigliamento sportivo, di un valido documento di riconoscimento e di un certificato che attesti l'idoneità sportiva (non agonistica) del candidato. La prova scritta verterà sulle materie oggetto di preselezione e saranno volte ad accertare il possesso delle competenze proprie della professionalità ricercata e potranno consistere nella redazione di un elaborato, di un progetto, nella formazione di schemi di uno o più atti amministrativi o tecnici oppure da più quesiti a risposta multipla con risposte già predefinite o da quesiti a risposta sintetica.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, potrà vertere su seguenti argomenti di procedure amministrative, elementi della circolazione stradale, elementi sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con riferimento agli Enti Locali. Inoltre, in occasione della prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche dei candidati (pacchetto Office, posta elettronica e sistemi operativi Windows).