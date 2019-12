È stato pubblicato sul sito del Miur il bando di concorso per il personale Ata della Scuola che consentirà l’assunzione di 11.263 addetti alle pulizie negli istituti scolastici. Le assunzioni avverranno attraverso una procedura di internalizzazione dei collaboratori scolastici attualmente dipendenti delle imprese addette ai servizi di pulizia nelle scuole e nelle istituzioni educative statali.

La scadenza per l’invio delle domande è stata fissata alle ore 14:00 del prossimo 31 dicembre 2019.

Requisiti richiesti per partecipare al concorso Ata del Miur

Il bando di concorso, pubblicato sul sito del Miur (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca), prevede l’assunzione diretta e a tempo indeterminato dal parte del Ministero di 11.263 addetti alle pulizie attraverso una procedura di selezione per titoli.

Procedura riservata a quanti hanno svolto tale attività nelle scuole alle dipendenze, a tempo indeterminato, di imprese esterne per un periodo di dieci anni, anche non continuativi, purché sia compreso l’anno scolastico 2018/19.

Oltre alla specifica esperienza di tipo professionale, per potersi candidare al concorso Miur è necessario essere in possesso dei requisiti di base normalmente richiesti per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, vale a dire:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro Ue;

possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (media inferiore);

pieno godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica in relazione alle mansioni da svolgere che potrà essere verificata attraverso una visita medica prima dell’assunzione;

non aver mai riportato condanne penali o avere in corso procedimenti per reati che potrebbero costituire un impedimento all’assunzione da parte di una Pubblica Amministrazione

non essere mai stati dispensati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Domanda e scadenza per le assunzioni di addetti alle pulizie nelle scuole

Gli aspiranti alle prossime assunzioni Ata potranno presentare le relative domande, entro la scadenza del 31 dicembre, attraverso la procedura online predisposta sulla “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, alla quale si può accedere attraverso il sito istituzionale del Miur. La domanda dovrà essere relativa alla Provincia nella quale il candidato svolge attualmente il servizio.

La selezione avverrà su base provinciale (i posti disponibili per ogni singola Provincia sono elencati all’articolo 3 del bando) attraverso la valutazione dei titoli culturali e professionali in possesso dei candidati e secondo la tabella di riferimento dei punteggi riportata in allegato al decreto ministeriale che include lo stesso bando di concorso.

Le successive assunzioni avverranno con contratto a tempo pieno o parziale al 50% e indeterminato nel profilo di collaboratore scolastico.