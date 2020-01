Conad ha aperto le selezioni per diplomati. Si tratta di interessanti opportunità lavorative per molti giovani in cerca di occupazione e che intendono avviare un percorso di crescita all'interno di un'azienda in forte espansione. Il Gruppo, infatti, è alla continua ricerca di personale per le posizioni di addetti al reparto macelleria per la sede di Pomezia e di addetti alle vendite, settore pescheria da inserire nel punto vendita di Latina.

Conad apre le selezioni per addetti vendita e macelleria

In particolare, l'azienda è alla ricerca di addetti vendita al banco pescheria per il punto vendita di Latina. Tuttavia, la posizione richiede un particolare titolo di studio ma una pregressa esperienza nel medesimo ruolo e in ambito della Grande Distribuzione Organizzata. Si richiede, inoltre, la disponibilità a lavorare su turni e nei festivi e una propensione al lavoro di gruppo. In questo caso, la risorsa svolgerà attività di assistenza ai clienti, garantire il corretto rifornimento del banco pescheria, garantire la pulizia dei locali e della sistemazione della merce.

L'azienda, inoltre, ricerca un addetto al reparto macelleria da inserire nella sede di Pomezia che si occuperà della completa gestione del reparto e della pulizia. Anche in questo caso si richiede una precedente esperienza nello stesso ruolo.

Cv entro il 31 gennaio

Potranno inviare il proprio curriculum vitae tutti coloro che sono registrati sul portale Conad, dove avranno la possibilità di visualizzare le posizioni aperte ed inviare la candidatura entro il 31 gennaio 2020. Tuttavia, tutti i candidati in linea con i requisiti richiesti verranno contattati dall'ufficio competente per un primo colloquio conoscitivo e il successivo ingresso in azienda.

Storia del Gruppo

Come ormai noto, Conad, acronimo di Consorzio Nazionale Dettaglianti è un'azienda nata nel 1962 a Bologna ed è stata fondata da 14 gruppi d'acquisto operanti nell'Italia settentrionale.Tuttavia, l'azienda acquisisce ben presto una certa notorietà e nel 1973 viene definita la politica di vendita, la promozione dei prodotti e il marchio, oltre alla modernizzazione della rete di vendita.

Nel maggio 2019, invece, la cooperativa Conad effettua un investimento di circa un miliardo di euro rilevando le attività del noto Gruppo francese Auchan e divenendo il primo Gruppo, leader nel settore della Grande Distribuzione Organizzata in Italia. L'azienda, infatti, nel 2018 ha conseguito un fatturato pari a 13,4 miliardi di euro grazie alla distribuzione di generi alimentari e di largo consumo. Attualmente, l'azienda occupa più di 52 mila dipendenti operanti nelle varie filiali distribuiti su tutto il territorio nazionale. Inoltre, investe costantemente su nuova forza lavoro al fine di potenziale l'organico e garantire un ampio servizio alla clientela.