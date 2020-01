Nuove opportunità professionali per la professione di assistente sociale, geometra e logopedista. I concorsi pubblici, con scadenza a fine febbraio verranno espletati presso il Comune di Padova (assistente sociale e geometra) e presso l'Azienda Zero, per quanto riguarda il ruolo di logopedista. I vincitori delle rispettive procedure concorsuali potranno beneficiare di un contratto a tempo indeterminato.

Comune di Padova: selezione per assistenti sociali e geometri

A Padova, il comune ha promosso nuovi concorsi pubblici per differenti professioni, tra cui l'assunzione di due unità nel profilo di assistente sociale e quattro posti nel ruolo di geometra.

Per partecipare alle selezioni è necessario avere uno dei seguenti titoli di studio:

Assistente Sociale

Laurea triennale nella classe L-39 Servizio Sociale o nella classe 6 Scienze del Servizio Sociale;

Altri titoli equivalenti;

Iscrizione all’Albo professionale;

Patente di guida non inferiore alla cat. B.

Geometra

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Geometra;

Oppure, Laurea “triennale in Ingegneria civile e ambientale o in Scienze dell’architettura;

Oppure, Laurea magistrale in Architettura del paesaggio;

Altri titoli afferenti;

Patente di guida B.

Presentazione delle domande

Gli interessati dei rispettivi bandi dovranno presentare la domanda di ammissione, entro il prossimo 27 febbraio, collegandosi al portale 'istanze online', del sito del comune.

Nel caso il numero dei candidati superi le 200 unità, il concorso prevede un'eventuale prova preselettiva. Tutte le date, comunicazioni e rispettivi concorsi pubblici sono reperibili, connettendosi al sito preposto.

Azienda Zero: concorso per 18 logopedisti

L'Azienda Zero di Padova ha indetto un concorso per la copertura di diciotto logopedisti a tempo indeterminato. La domanda dovrà essere inoltrata, entro il 23 febbraio presso il sito internet dell'azienda sanitaria con in allegato la ricevuta della tassa di € 15,00.

Oltre ai requisiti generali è richiesto il conseguimento di una: Laurea in Logopedia abilitante alla professione sanitaria di Logopedista o altri titoli equivalenti, con iscrizione al relativo albo professionale.

Procedura di preselezione

L’Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con l’eventuale supporto di aziende specializzate in preselezione del personale.

La prova preselettiva consisterà nella soluzione di un test composto a risposte multiple. Per ulteriori requisiti potete reperire il testo integrale del bando, visitando il sito preposto.