Il Gruppo Crédit Agricole ricerca personale da impiegare presso le sue filiali diffuse in tutte le regioni d'Italia. I candidati saranno assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato, e andranno ad occupare posizioni professionali differenti, ciascuna con requisiti e peculiarità specifiche. Attualmente, il gruppo è alla ricerca di persone intraprendenti e dinamiche, che abbiano interesse ad iniziare una carriera nel settore bancario.

La ricerca è rivolta nei confronti di personale con e senza esperienza; per alcune figure, infatti, è richiesta una significativa esperienza professionale, mentre altre posizioni sono riservate a candidati che si trovano alla loro prima esperienza lavorativa.

Le posizioni aperte in Crédit Agricole

Come già precedentemente anticipato, le ricerche del nuovo personale presso Crédit Agricole andranno a coinvolgere numerose sedi, diffuse in tutta Italia.

Per le sedi site in Veneto, si ricercano:

assistente alla clientela Friuladria, appartenente alle categorie protette;

consulente finanziario.

Per le sedi romagnole, si selezionano:

junior it specialist;

gestore family;

gestore affluenti;

consulente finanziario dipendente;

trade finance operations specialist;

it change senior specialist;

sistemista junior c/o servizio produzione informatica;

gestore family - direzione regionale;

junior analyst audit.

In Lazio, l'unica posizione aperta è relativa alla figure professionali di consulente finanziario dipendente, da impiegare presso una filiale di Roma.

Per le sedi del Friuli Venezia Giulia, le selezioni sono rivolte verso:

assistente alla clientela Friuladria appartenente alle categorie protette;

consulente finanziario dipendente;

junior client advisor Friuladria;

addetto area pianificazione commerciale.

In Lombardia, invece, ci sono posizioni libere per gestore affluente e assistente alla clientela appartenente alle categorie protette. Per la filiale della Campania, si seleziona un consulente finanziario dipendente.

Modalità di candidatura

Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum attraverso il form online disponibile sul sito web della banca Crédit Agricole. Non è prevista una data di scadenza: ciò lascia presupporre che la posizione rimarrà aperta finché non verrà individuato il candidato più adeguato a ricoprirla.

Nella sezione jobs è possibile individuare tutte le posizioni libere attualmente ed è anche possibile classificarle per località geografica, tipologia di posizione professionale, tipologia contrattuale e competenze del singolo candidato.

In questa sezione, cliccando sulla posizione a cui si è interessati, è possibile accedere ai singoli profili e comprendere nel dettaglio quali sono le competenze specifiche richieste per ciascuna figura professionale.