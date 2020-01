Unieuro, azienda leader nel settore della grande distribuzione organizzata apre le selezioni per addetti alle vendite. Le ricerche sono rivolte a giovani talentuosi e dinamici con diploma, da inserire nelle sedi di Conegliano e Mirandola. Tuttavia, le risorse dovranno occuparsi dell'assistenza al cliente nelle fasi d'acquisto.

Unieuro ricerca addetti alle vendite

In particolare, l'azienda ricerca addetti alle vendite da inserire nei negozi di Conegliano e Mirandola. Le ricerche sono rivolte a giovani diplomati che abbiano una grande propensione al lavoro di squadra e sappiano garantire un'ottimo approccio con il cliente.

Tuttavia, i requisiti necessari per partecipare alle selezioni sono ottime doti organizzative e capacità di lavorare in team, attitudine al problem solving, disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi, una grande preparazione nel campo dell'elettronica e una pregressa esperienza nel medesimo settore.

L'azienda offre contratto full-time

La risorsa, inoltre, si occuperà dell'allestimento degli spazi adibiti all'esposizione della merce, dell'ordinazione della merce in magazzino, dell'accoglienza e dell'assistenza al cliente nelle fasi di acquisto, delle operazioni di cassa e di resi, del monitoraggio della merce in arrivo delle scorte e della gestione del proprio reparto.

L'azienda offre un contratto a full time a tempo determinato e un primo percorso di formazione che porterà a conoscenza del neo-assunto, le tecniche di vendita e di merchandising. Tutti coloro che vorranno partecipare alle selezioni potranno consultare le posizioni aperte direttamente sul portale Unieuro, dove avranno la possibilità di procedere alla registrazione ed inserire il proprio curriculum vitae corredato da foto e da una breve lettera di presentazione. L'ufficio risorse umane, invece, valuterà tutte le candidature e procederà alle convocazioni per i colloqui.

L'azienda sorta nel 1937 a Brisighella, in Emilia Romagna, si occupa della distribuzione di elettrodomestici, di prodotti per la casa, apparecchiature elettronica e telefonia. Tuttavia, è considerata una delle maggiori aziende in Italia del settore e, grazie alla sua espansione avvenuta in questi anni, Unieuro avvia periodicamente delle selezioni finalizzate all'aumento del proprio organico.

Attualmente, infatti, conta più di 5 mila dipendenti che operano nei vari punti vendita d'Italia; numero che sarà destinato ad aumentare, grazie a nuove assunzioni che riguardano per la maggior parte giovani diplomati da inserire con il profilo professionale di addetto alle vendite. Tuttavia, l'azienda offre grande preparazione e crescita continua nel mercato garantendo ai propri dipendenti una formazione continua.