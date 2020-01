Ancora assunzioni da parte del noto gruppo svedese Ikea. L'azienda, infatti, continua la sua campagna di maxi reclutamento ed è alla ricerca di commessi da inserire nei vari negozi presenti in Italia. In particolare, Ikea ricerca personale da inserire nelle sedi di Ancona, Bologna, Genova, Bari, Rimini, Pisa e Salerno.

L'azienda Ikea, leader nel settore dell'arredamento, si occupa da anni della commercializzazione di prodotti per la casa e mobili, oltre ad altri complementi d'arredo. Si tratta di un'azienda in forte crescita e con le sue filiali è presente in 42 paesi del mondo.

In Europa, per esempio, realizza il 70% del suo fatturato mentre altri punti vendita sono distribuiti anche negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi Uniti, in Australia, in Canada, in Brasile ed in Asia. Ikea, inoltre, conta più di 164 mila dipendenti ed investe costantemente nel personale al fine di potenziare gli organici e garantire una maggiore qualità di servizio ai propri clienti. Difatti, ha avviato un piano di reclutamento che porterà a numerose assunzioni in alcune sedi presenti in Italia.

Ikea ricerca addetti alle vendite

Per il punto vendita di Rimini, l'azienda ricerca addetti angolo occasioni che si occuperanno della gestione dei resi, dei prodotti danneggiati e quelli che, per varie ragioni non possono essere destinate alla vendita. Inoltre garantiranno un'efficiente assistenza al cliente accompagnandolo in modo confortevole all'acquisto. Tutti gli interessati alla posizione dovranno essere in possesso di un diploma di maturità e dovranno avere una maturata esperienza in ambito retail e potranno inviare la propria candidatura entro il 19 gennaio 2020.

Ikea, inoltre, è alla ricerca di addetti alle vendite che, invece, si occuperanno della gestione del punto vendita, dell'assistenza al cliente, delle operazioni di cassa e della sistemazione della merce negli appositi scaffali.

In questo caso, il candidato ideale dovrà essere in possesso di una propensione a lavorare in gruppo, di una pregressa esperienza nel settore e di un diploma di maturità. Per questa posizione, le candidature dovranno essere inviate entro diverse date di gennaio 2020 a seconda della sede.

L'azienda offre opportunità di stage

L'azienda offre anche opportunità di stage in ambito retail riservate a studenti che intendono avviare una carriera all'interno di una realtà consolidata. Gli stagisti, infatti, si occuperanno del supporto clienti e dovranno rispondere alle loro esigenze. In questo caso, gli interessati potranno inviare la propria candidatura entro il 22 gennaio 2020. Tutte le candidature dovranno pervenire per via telematica utilizzando la piattaforma messa a disposizione dall'azienda.