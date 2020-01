Continuano le assunzioni in Decathlon. La nota azienda, leader nel settore di distribuzione di articoli sportivi seleziona personale per varie sedi d'Italia. In particolare, ricerca addetti alle vendite da inserire in un percorso di formazione che porterà al successivo inserimento con contratto a tempo indeterminato.

Come ormai tanti sanno, l'azienda sorta nel lontano 1976 in Francia si occupa della distribuzione di articoli e accessori sportivi. Difatti, è considerata una delle maggiori imprese del settore e opera in 51 Paesi del mondo.

Tuttavia, Decathlon è presente anche in Italia con 123 punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale ad eccezione della Valle d'Aosta e Basilicata. L'azienda, inoltre, investe costantemente nel personale e da qualche tempo ha avviato un piano di reclutamento che porterà all'assunzione di numerose risorse da inserire nei vari negozi distribuiti nelle regioni Lazio, Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Liguria e Sicilia.

Decathlon assume addetti alle vendite

In particolare, Decathlon è alla ricerca di addetti alle vendite che si occuperanno della sistemazione della merce negli scaffali, dell'ordinazione della merce, delle operazioni di cassa e di resi, della pulizia del punto vendita e dell'assistenza ai clienti accompagnandoli all'acquisto. Inoltre, l'addetto alla vendita potrà prendere le decisioni sulla gestione del layout e del merchandising e contribuire allo sviluppo della politica commerciale del proprio sport. Gli interessati alle selezioni dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: conoscenza della lingua inglese, ottime doti comunicative e relazionali e una pregressa esperienza nello sport prescelto.

Le posizioni aperte per settori

Per ciascun profilo sono richieste competenze tecniche relative alla disciplina sportiva di riferimento.

Tra le posizioni aperte, infatti, ci sono: addetti alla vendita settore ciclismo per le sedi di Fiumicino, Arenaccia, Grugliasco, Udine, Ferrara, Castenedolo e Novara; settore running per le sedi di Biella, Arenaccia, Segrate e Bolzano; settore Sci per la filiale di Bologna; settore sport acquatici per le sede di Villafranca; settore pesca per le filiali di Villafranca, Corsico (Milano) e Albenga; settore tennis per le sedi di Novara, Rozzano e Reggio Emilia; settore Golf per la sede di Segrate e settore sport di montagna per il negozio di Ferrara. Le ricerche sono aperte anche per altri sport. Tutti gli interessati alle selezioni potranno consultare le posizioni aperte sul portale Decatlhon ed inviare la propria candidatura. I candidati risultanti più in linea con i requisiti richiesti saranno convocati per il colloquio.