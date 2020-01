Attualmente risultano aperti dei Casting per la ricerca di attrici per il film Hologram, con riprese a Firenze e Roma e prodotto da Frame Movie.

Sono inoltre tuttora in corso le selezioni a Torino per la ricerca di attori e attrici/cantanti per un importante spettacolo musicale.

Hologram

Per la realizzazione di un film dal titolo Hologram, un thriller contestualizzato nel 2050 e prodotto da Frame Movie, sono attualmente in corso le selezioni di attrici. Le riprese verranno poi effettuate tra marzo e giugno di quest'anno a Firenze e a Roma.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso un'attrice di età compresa tra 25 e 30 anni, per un ruolo da co-protagonista (Nikòle), e altre due giovani attrici, entrambe per un ruolo secondario, rispettivamente di età compresa tra 20 e 25 anni (Tiffany) e 20 e 30 anni (Maya). Le interessate a partecipare ai casting devono inviare dati personali e di contatto, allegando tre fotografie (primo piano, mezza figura, figura intera) e il proprio curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: fotogramma.movie@ gmail.com.

Verranno preferite le candidature di quante risiedono nei luoghi delle riprese. I casting si svolgeranno solo su convocazione e le partecipanti saranno tenute a presentare un breve monologo cinematografico di genere drammatico (massimo 2 minuti di durata).

La Giostra

Per uno spettacolo musicale dal titolo La Giostra è aperta la ricerca di varie figure. Entrando nello specifico, la relativa richiesta riguarda innanzitutto attori/cantanti di bella presenza e di età scenica compresa tra 20 e 30 anni, con estensione vocale bari-tenori e tenori, tutti in possesso di una adeguata propensione verso il movimento scenico.

Si cercano poi attrici/cantanti della stessa fascia di età e sempre di bella presenza, con attitudine al movimento scenico ed estensione vocale dal mezzosoprano al soprano. La richiesta è inoltre orientata verso un'artista donna tra i 40 e i 50 anni, mezzosoprano, dalla rilevante sensualità e con propensione alla danza.

Infine, si cercano ensemble e ruoli minori, di età scenica compresa tra 20 e 30 anni, con buona preparazione e competenza negli ambiti di danza, recitazione e canto. Per proporre la propria candidatura, gli interessati devono inviare, entro e non oltre il prossimo 12 gennaio, i propri dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie (in primo piano e a figura intera), il proprio curriculum artistico, indicazioni concernenti registro vocale e statura, l'eventuale link di rimando a una propria performance di carattere canoro, a: audizioni@ lagiostramuaical.it. Nell'oggetto è necessario inserire il proprio nome e cognome.

Le selezioni, dopo una prima valutazione online sulla base di quanto inviato, si svolgeranno esclusivamente su convocazione orientativamente il prossimo 17 gennaio a Torino.

Verranno preferite le candidature di residenti, domiciliati o almeno con appoggio nel capoluogo piemontese.