Il Gruppo Leonardo S.p.A ha annunciato nuove assunzioni per lo stabilimento di Caselle. Si tratta di una buona opportunità di lavoro per tutti coloro in cerca di un'occupazione stabile e in un'azienda innovativa. Tuttavia, le selezioni riguarderanno circa 30-40 operai che collaboreranno alla crescita dell'azienda.

Baracco: 'Le assunzioni vanno viste come un segnale positivo'

"È un'ottima notizia. Le assunzioni vanno sempre viste come un segnale positivo, come anche il successivo percorso di formazione che interesserebbe Caselle e non altre località", ha spiegato il sindaco di Caselle Luca Baracco dimostrandosi soddisfatto del progetto occupazionale avviato dal Gruppo Leonardo, ex Finmeccanica.

L'azienda è attiva nel settore dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza e opera in diversi paesi del mondo. Inoltre, può contare sulla collaborazione di oltre 46 mila dipendenti che operano in varie filiali e, grazie all'approvazione del nuovo piano industriale 2018-2022, l'azienda mira ad una nuova organizzazione, dirottando anche alcuni investimenti per nuove assunzioni e formazione del personale.

Leonardo cerca personale, posti per 40 operai

Difatti, stando a quanto annunciato dalla stessa azienda, a breve partiranno le selezioni per 40 risorse che andranno a ricoprire la mansione di operaio qualificato.

Tuttavia, il processo di reclutamento verrà gestito da agenzie di somministrazione che si occuperanno del processo selettivo delle risorse, oltre al percorso di formazione da somministrare ai neo-assunti. Le risorse, infatti, verranno inserite nella divisione velivoli con sede a Caselle, in provincia di Torino, dove l'azienda ha predisposto anche un centro di formazione che servirà per formare i dipendenti sulle mansioni da svolgere.

Tutti gli interessati alle Offerte di lavoro in Leonardo potranno consultare le posizioni aperte direttamente sul portale dell'azienda, dove avranno la possibilità di inviare la propria candidatura.

L'azienda ha approvato il piano industriale 2018-2022

Leonardo S.p.A, è un'azienda attiva nel settore della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza. Nata nel 1948 a Roma, fino al 2016 era denominata Finmeccanica S.p.A ed è strutturata in cinque diverse divisioni: elicotteri, velivoli, aerostrutture, elettronica e sistema per la sicurezza e le informazioni.

Tuttavia, è la tredicesima più grande impresa del mondo, con un fatturato pari a 12,24 miliardi di euro e un utile netto che si aggira attorno ai 510 milioni di euro. Nel 2018, l'azienda a presentato il suo piano industriale con l'obiettivo di intraprendere le azioni necessarie per riportare la crescita sostenibile in cinque anni. Leonardo, infatti, mira ad azioni di export verso i mercati internazionali, costruzione di nuovi modelli operativi, focalizzazione dei costi, la razionalizzazioni del portafoglio prodotti e ad assunzioni e alla formazione del personale.