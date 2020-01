Con scadenza fissata tra il 13 gennaio e il 3 febbraio sono stati emanati nuovi Concorsi Pubblici che riguardano la professione di tecnico di interventi di promozione e coordinamento dello sviluppo sociale e istruttore tecnico. I bandi verranno espletati presso il Comune di Bologna e il Comune di San Giovanni in Persiceto. I vincitori delle rispettive selezioni beneficeranno di un contratto a tempo indeterminato e determinato.

Assunzioni presso il Comune di Bologna

La città metropolitana di Bologna ha indetto un concorso per l'assunzione di due posti per il ruolo di tecnico di interventi di promozione e coordinamento dello sviluppo sociale e istruttore tecnico, con contratto a tempo indeterminato, presso l'Istituto Smeraldi.

Oltre ai requisiti generali è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione;

Laurea in Beni culturali;

Laurea in Lettere o Lingue e culture moderne;

Laurea in Antropologia culturale ed etnologia o Archeologia;

Titoli equipollenti, equiparati,

Patente di guida categoria B.

Prove d'esame

Le prove d'esame consisteranno in una prova scritta, che verterà su argomenti di legislazione statale e regionale e valuterà le rispettive competenze in materia di beni e attività culturali e ambientali, in elementi di programmazione e organizzazione di servizi e attività in area culturale e museale e conoscenza ed elementi base di economia della cultura.

Potranno invece accedere alla prova orale, i candidati che avranno superato la prova scritta con un punteggio di almeno 21/30. Ricordiamo che gli interessati dovranno presentare l'istanza di partecipazione, entro le ore 17:00 del giorno 3 febbraio 2020 attraverso l'iscrizione online, nel sito della città metropolitana di Bologna. Al momento della presentazione della domanda dovrà essere allegata: la scansione di un documento di identità e della ricevuta della tassa di € 10,00. Il testo completo è reperibile, nel sito: cittametropolitana.bo.it/urp/Avvisi_e_concorsi/Concorsi_e_selezioni/Concorso_Istituzione_Villa_Smeraldi.

Concorso per istruttore tecnico

L'Unione Terre d'Acqua del Comune di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna ha promosso un concorso, per la copertura di tre posti di istruttore tecnico con contratto di formazione lavoro di 12 mesi.

I partecipanti dovranno inoltrare la domanda secondo uno dei seguenti modi: per posta mediante raccomandata; tramite posta elettronica certificata o presentata dagli interessati direttamente presso l'ufficio protocollo del comune, entro il 13 gennaio prossimo. Per quanto riguarda i requisti specifici è richiesto il possesso di un diploma di geometra o perito edile, oppure altri titoli afferenti, tra cui un diploma di istituto tecnico a indirizzo elettronico. Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione dell'avviso di selezione, sul sito: terredacqua.net.