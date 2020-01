Presso l'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale e l'ente d'appartenenza sono stati promossi nuovi bandi pubblici per l'assunzione di sei posti di assistente sanitario e un posto di dirigente medico 'disciplina 'malattie dell'apparato respiratorio'. I bandi verranno espletati presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza. La scadenza per entrambe le domande è fissata al prossimo 13 febbraio 2020. A seguire, le info e requisiti.

Concorso per assistente sanitario

È stato emanato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza un concorso pubblico, per il conferimento di sei posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario.

Oltre ai requisiti generali è necessario essere in possesso della Laurea in Assistente Sanitario (appartenente alla classe delle lauree delle professioni sanitarie della prevenzione L/SNT4), o essere in possesso di altri titoli equipollenti con l'iscrizione all'albo professionale per suddetta professione.

Prove d'esame

Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta, che verterà sullo svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica su uno o più argomenti relativi alla qualificazione professionale richiesta.

La prova pratica, invece riguarderà le materie attinenti al profilo del concorso, nonché alla verifica della lingua inglese e di elementi di informatica (almeno basilare). Ricordiamo che i candidati dovranno presentare la domanda di ammissione mediante procedura telematica, nel sito dell'azienda sanitaria.

Avviso per un dirigente medico

Sempre l'Azienda Sanitaria di Piacenza ha indetto un concorso pubblico, per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina 'malattia dell'apparato respiratorio'.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani in possesso di una laurea in medicina e chirurgia, con specializzazione nella disciplina oggetto di concorso e iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi.

Invio della domanda

Le domande datate e firmate, con la precisa indicazione della selezione cui l’aspirante intende partecipare, possono essere inoltrate: a mezzo del servizio postale all'amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza o utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L.

di Piacenza: avvisi.concorsi @pec.ausl.pc.it, entro giovedì 13 febbraio 2020. Per quanto riguarda le prove d'esame, si intendono superate al raggiungimento di una valutazione di almeno 21/30 (prova scritta) e al raggiungimento di un punteggio di 14/20 (prova orale). Il testo completo dei rispetti concorsi è reperibile visitando il sito istituzionale.