Casting in corso per il noto programma Uomini e donne con nuove date fissate sia per il trono classico che per quello over. Sono, inoltre, aperte le selezioni per la realizzazione di un cortometraggio da girare a Torino e diretto da Alberto Segre.

Uomini e Donne

Casting tuttora in corso per il noto programma televisivo Uomini e Donne, in onda sulle reti Mediaset, condotto da Maria De Filippi. Le prossime selezioni si svolgeranno a Milano il 21 gennaio per il trono classico e il 22 e 23 gennaio per quello over presso lo 'Starhotels Business Palace' (via Privata Pietro Gaggia, 3).

Gli interessati devono far riferimento in entrambi i casi al sito web di Wittytv.it. Solo per candidarsi per il trono classico è comunque indispensabile iscriversi tramite il relativo form online presente sul sito indicato.

L'incontro privato

Per la realizzazione di un cortometraggio dal titolo L'incontro Privato, diretto dal regista Alberto Segre, sono attualmente in corso le selezioni. Le riprese si svolgeranno poi a Torino, orientativamente nella seconda metà del prossimo mese di aprile. In particolare, la richiesta è indirizzata innanzitutto verso una donna di età compresa tra 65 e 75 anni con capelli a caschetto, preferibilmente corti, bianchi, fisico snello, viso dolce ed espressivo nonché dai modi di fare distinti ed eleganti (ruolo da protagonista) e verso una bambina tra 8 e 10 anni con capelli neri, viso dolce e struttura fisica nella norma (ruolo da co-protagonista).

Si cerca poi un uomo tra 35 e 50 anni con barba curata e capelli scuri e corti, dal viso espressivo e di statura e struttura fisica nella media (ruolo secondario). Infine, per la copertura di piccoli ruoli, si cercano le seguenti figure: una donna tra 30 e 40 anni, di bella presenza, con occhi scuri quanto espressivi e viso leggermente scavato, e tre uomini, tutti intorno ai 60 anni, di cui uno alto e robusto, con modi di fare distinti ed eleganti, e due di corporatura e altezza nella media, anch'essi con viso espressivo e modi distinti.

L'età indicata va sempre riferita a quella scenica, mai a quella anagrafica. Tutti i candidati devono risiedere possibilmente nell'ambito del Piemonte. Gli interessati sono tenuti ad inviare entro cinque giorni prima dei casting dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie (in primo piano e a figura intera), il proprio portfolio o un eventuale showreel al seguente indirizzo di posta elettronica: corto.incontro@gmail.com.

Per i minori l'iscrizione va effettuata dai genitori o dai relativi tutori legali che in caso di convocazione ai provini dovranno accompagnare le bambine. I casting si svolgeranno a Torino, presso la Sala Casting di Via Cagliari 40/E, venerdì 14 e sabato 15 febbraio, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (con una sosta dalle 13:00 alle ore 15:00).