Inizieranno il 10 febbraio, con i candidati del profilo di Funzionario tecnico (codice bando di concorso TCD), le prove scritte della categoria D del Corso Ripam Regione Campania volto al reclutamento di 950 unità di personale. Le prove scritte si svolgeranno al Palapartenope di Napoli, nei giorni 10,11,12 e 13 febbraio, per i primi 5 profili professionali. La prova scritta consisterà in 60 (sessanta) domande con risposta a scelta multipla. Il tempo massimo per rispondere alle domande sarà di 90 minuti.

Prova scritta: dettagli

Le 60 domande saranno estratte a sorte da un'apposita banca dati. Ogni sessione conterrà le stesse domande, ma ordinate in maniera differente (pertanto, ci saranno due versioni di test, la versione A e la versione B). La prova scritta è indirizzata a verificare la conoscenza teorica e pratica delle materie previste dal bando. Il punteggio massimo raggiungibile nella prova scritta sarà pari a 30. A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

Risposta esatta: +0,50 punti ;

; Mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti ;

; Risposta errata: -0,15 punti.

Le risposte alle domande dovranno essere date con una penna a sfera di colore nero.

Per ogni domanda, sarà necessario annerire completamente il cerchietto corrispondente alla risposta prescelta. La casella della risposta prescelta dal candidato dovrà essere annerita completamente. Inoltre, i candidati dovranno fare attenzione a non apporre nessun segno o marcatura di alcun genere nelle altre caselle, in quanto, non sarà possibile apportare correzioni sul foglio a lettura ottica. Una risposta data in maniera multipla sarà considerata risposta mancata.

Nel giorno di svolgimento della prova, i candidati non potranno introdurre niente (come ad esempio, raccolte normative, vocabolari, telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche), pena l'immediata esclusione dalla sede di svolgimento della prova. La prova sarà svolta rispettando la regola dell'anonimato. L'abbinamento cognome-prova verrà effettuato in fase di correzione.

Prova scritta: superamento prova

La Commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigerà la graduatoria provvisoria di merito dei candidati idonei, il tutto ovviamente in base al punteggio conseguito nella prova scritta. Il punteggio minimo per poter essere inseriti in graduatoria di merito dovrà essere pari a 21/30 (ventuno/trentesimi). Nella graduatoria di merito sarà inoltre indicato il numero di candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento. Gli elenchi degli ammessi alla fase di tirocinio, con i relativi punteggi, saranno pubblicati sul sito internet della Formez.