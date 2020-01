La nota azienda Ferrari apre le selezioni per diverse figure professionali da inserire nella sede di Maranello. Si tratta di interessati opportunità lavorative per molti giovani che intendono lavorare in un'azienda dinamica e in forte espansione. Lavorare in Ferrari, infatti, risulta essere il sogno di molti e, grazie alle nuove opportunità di impiego offerte dall'azienda, molti giovani avranno la possibilità di cimentarsi in un mondo davvero appassionante.

Ferrari ricerca personale per la sede di Maranello

Ferrari S.p.A, inoltre, per incrementare il proprio organico ha recentemente aperto le selezioni per diverse figure professionali da inserire nella sede di Maranello. In particolare, ricerca di Program Manager che si occuperà dello sviluppo, del monitoraggio e della definizione del piano macro-strategico dei progetti. Per questa figura, infatti, è richiesta una pregressa esperienza nel medesimo ruolo e una laurea magistrale in Ingegneria Meccanica o Industriale.

Inoltre, le selezioni sono aperte anche per Specialisti in Operazioni di Vendita per i quali è richiesta una laurea in Economia e un'esperienza consolidata nel settore. Tuttavia, la risorsa si occuperà della definizione delle linee guida e delle procedure per la rete di vendita al dettaglio, della diversificazione del marchio Ferrari, della gestione degli inventari, delle procedure Pos e dell'implementazione di nuovi progetti.

Ferrari offre opportunità di stage e tirocini retribuiti

Ferrari, inoltre, apre periodicamente opportunità di stage retribuiti rivolti a giovani laureati da non più di 12 mesi o, laureandi, che avranno la possibilità di scegliere un percorso di formazione al fine di poter preparare la propria tesi di laurea. Tuttavia, il periodo di stage è della durata di sei mesi e solitamente richiede una laurea in Ingegneria Meccanica, Ingegneria del Veicolo, Ingegneria Industriale, Ingegneria Gestionale o Ingegneria dei Materiali.

Per partecipare alle selezioni è necessario candidarsi sul portale Ferrari ed inserire il curriculum nella sezione dedicata alle selezioni.

Come ormai noto, l'azienda Ferrari nasce nel 1947 a Maranello su idea di Enzo Ferrari. Tuttavia, è leader nella produzione di automobili sportive d'alta fascia e da corsa ed è presente anche nel mondo sportivo, con la divisione principale del reparto corse Ferrari fondato nel lontano 1929 a Modena. Nel 2013 e nel 2014, invece, il marchio è stato riconosciuto come il più influente al mondo, posizionandosi al 295 esimo posto nella classifica "The most valuable brands of 2015". Dal 21 luglio 2018, l'azienda è guidata dall'amministratore delegato Louis Carey Camilleri, che subentra dopo la morte di Sergio Marchionne. Ferrari, inoltre, conta più di 3.200 dipendenti e può vantare un fatturato pari a 3,42 miliardi di euro.