Il Gruppo Fs apre le selezioni per analisti di secondo livello con diploma. Continua, quindi il piano di assunzioni avviato qualche tempo fa dalla nota azienda di trasporto ferroviario. Il maxi recruiting, infatti, porterà a numerosi posti di lavoro in Italia per diversi profili professionali.

Assunzioni, Fs ricerca analisti di secondo livello

Tra le posizioni aperte, infatti, ci sarebbe quella riguardante l'inserimento di Analisti di secondo livello che verranno nella struttura Cyber Security di Ferrovie dello Stato S.p.A.

Stando a quanto riportato dall'annuncio comparso sul sito istituzionale, le assunzioni riguardano giovani diplomati ad indirizzo tecnico o scientifico. Inoltre, per candidarsi alla posizione è richiesta una pregressa esperienza nel settore, una conoscenza delle infrastrutture IT, conoscenza degli indicatori di compromissione e loro gestione per la rilevazione e la prevenzione di minacce informatiche, conoscenza della lingua inglese, conoscenza delle problematiche di network security e una buona conoscenza dei software applicativi e del pacchetto Office.

Cv entro il 20 gennaio

Tuttavia, la figura si occuperà dell'analisi degli eventi di sicurezza e investigazione dei log e del traffico di rete, del supporto alla definizione delle regole di correlazione e degli allarmi per la rilevazione delle anomalie di sicurezza e delle definizione dei controlli e dei profili di sicurezza da implementare sui sistemi. Tra le mansioni richieste dal profilo, anche l'interazione con referenti delle società del Gruppo e fornitori al fine di acquisire informazioni sugli asset da proteggere e monitorare e la redazione del Security Incident Report evidenziando e documentando le attività svolte secondo la strumentazione prevista. Le candidature potranno essere inviate entro il 20 gennaio 2020 e tutti gli interessati potranno registrarsi sul sito istituzionale del Gruppo Fs, dove avranno la possibilità di consultare le posizioni aperte e di inserire il proprio curriculum vitae.

Sarà cura dell'ufficio risorse umane procedere alle convocazioni per i colloqui e alle eventuali assunzioni dei candidati.

Il Gruppo Fs continua il piano di assunzioni

Come ormai noto, l'azienda si occupa del trasporto di passeggeri sul territorio italiano e risulta essere tra le maggiori società presenti in Italia. Tuttavia, il Gruppo Fs controlla molte società tra le quali Anas, Busitalia, Ferservizi, Fs Sistemi Urbani, Italferr, Mercitalia e Trenitalia, che, con le altre società minori appartenenti al Gruppo impiegano più di 80 mila dipendenti. Tuttavia, Ferrovie dello Stato S.p.A. sta portando avanti un piano di assunzioni volto all'inserimento di molte figure professionali. Si tratta di un'ottima opportunità per migliaia di giovani in cerca di un'occupazione, che desiderano avviano una carriera all'interno di una realtà solida.