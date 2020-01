Ancora opportunità lavorative nella società di trasporto ferroviario Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori. L'azienda, infatti, ha dato il via all'Italo Station Day che si terrà il 30 gennaio 2020 a Milano, dove i partecipanti potranno essere selezionati dagli HR Italo per avviare un'importante carriera all'interno della società di trasporto ferroviario. Tuttavia, l'azienda è alla ricerca di Hostess di Stazione da inserire nelle sedi di Venezia, Milano, Torino, Verona, Brescia, Bologna, Firenze e Roma.

Come ormai tanti sanno, la società ha avviato da tempo un maxi piano di reclutamento che porterà all'assunzione di oltre 500 unità entro il 2021. Tuttavia, Italo mira al potenziamento del proprio organico e ricerca operatori della manutenzione, Hostess e macchinisti da inserire nelle varie sedi d'Italia. L'azienda, infatti, può contare sulla collaborazione di oltre 1.300 dipendenti operanti su tutto il territorio nazionale e di una flotta costituita da 25 treni. Inoltre, con il piano di espansione, la nota società mira all'incremento di nuova forza lavoro, oltre all'inserimento di altri 10 treni Pendolino Italo Evo nella flotta.

Italo avvia lo Station Day, si ricercano Hostess di stazione

Per questo motivo, Italo ha avviato lo Station Day che si terrà a Milano il 30 gennaio 2020. Tale evento porterà alla selezioni di nuovi collaboratori con il profilo professionale di Hostess e Steward di Stazione. La ricerca è rivolta a giovani diplomati che hanno un'esperienza lavorativa di almeno due anni nei settori di vendita, turismo o servizi alla persona. Inoltre, il candidato ideale dovrà possedere un'ottima conoscenza della lingua inglese, disponibilità a lavorare su turni e nei festivi, ottime doti comunicative e relazionali, e disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale. Gli Hostess e Steward di Stazione dovranno occuparsi delle attività di vendita dei prodotti, dell'accoglienza dei viaggiatori in stazione, della gestione del processo di informazione e del supporto dei viaggiatori.

Inoltre, dovranno curare gli ambienti di Casa Italo e supportare lo Station Manager.

Iter di selezione

Le risorse selezionate dovranno sostenere una prova durante la giornata di Talent Day. Tutti coloro che supereranno la selezione saranno inseriti un un percorso di formazione per Station Hostess & Steward della durata di tre settimane, che si terrà nel mese di febbraio 2020 a Roma. Tutti i candidati risultati idonei al corso saranno assunti con contratto di somministrazione e inseriti in una delle sedi Italo: Roma, Venezia, Torino, Verona, Milano, Brescia e Bologna. Gli interessati potranno inviare la propria candidatura sul sito istituzionale Italo, dove avranno la possibilità di partecipare alla preselezione online.