Nuove opportunità di lavoro per coloro che desiderano lavorare in banca: assunzioni in arrivo in molteplici regioni d'Italia dal gruppo Intesa SanPaolo. L'azienda leader a livello europeo nei servizi bancari e finanziari ricerca personale da impiegare presso le proprie sedi e negli sportelli. In particolare le posizioni sono aperte in Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio e altre sedi sparse sul territorio nazionale.

Intesa SanPaolo ricerca giovani neolaureati come junior analist e tirocinanti

L'istituto bancario è sempre pronto ad interfacciarsi con giovani talenti che siano predisposti al lavoro richiesto e mostrino un buona dose di forza di volontà.

Intesa SanPaolo, infatti, cerca risorse anche senza esperienza da impiegare principalmente presso le sedi di Milano e Torino come junior analist anche con contratto a tempo indeterminato. Per candidarsi a tale posizione è necessario essere in possesso di un diploma di laurea in Informatica, Matematica, Fisica oppure Statistica. Bisogna, inoltre, essere propensi a lavorare in gruppo per contribuire ad accrescere il prestigio di Intesa Sanpaolo come realtà tecnologicamente avanzata e leader nell’innovazione digitale.

Sempre per i giovani aspiranti sono disponibili i seguenti stage:

Stage Risk Transfer & Financing a Milano.

Stage Prodotti Rami Elementari e CPI 1 a Torino.

Stage Monitoraggio Distribuzione a Milano.

Stage Corporate Finance M&A Mid-Cap a Milano.

Stage Customer Experience a Milano.

L'istituto bancario offre possibilità di lavoro anche per senior e categorie protette

Intesa SanPaolo offre buone possibilità di lavoro anche agli aspiranti appartenenti alle categorie protette, con conoscenze informatiche già consolidate e buona padronanza della lingua inglese.

L'istituto bancario valuta costantemente questi profili al fine di impiegarli presso gli sportelli e le sedi centrali stanziate su tutto il territorio nazionale. Tra le posizioni aperte per tali profili:

Addetto Servizi e Supporto al Business - Categoria Tutelata a Milano.

Senior Equity Trader a Milano

Senior AML/CTF Manager a Milano.

Categorie tutelate, Gestori filiale – Treviso, Novara.

Senior Risk Manager – Roma.

Lavorare in banca: come candidarsi per Intesa SanPaolo

Per essere informati sulle altre posizioni aperte, sui requisiti e le scadenze bisogna recarsi sul sito ufficiale di Intesa SanPaolo nella sezione 'Posizione aperte'.

Cliccando sulla posizione d'interesse compariranno tutti i requisiti, la sede del lavoro e l'eventuale esperienza richiesta. Dopo aver verificato di essere in possesso dei requisiti, bisognerà infine cliccare sulla dicitura 'Candidati ora'.