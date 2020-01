Le Ferrovie Cargo presenti sul territorio italiano sono delle compagnie ferroviarie private che si occupano del trasporto merci. L'azienda di recente ha comunicato di essere alla ricerca di nuovo personale, specificando che nei prossimi tre anni intende assumere ben 3.000 macchinisti.

Già nel precedente triennio l'impresa ha provveduto all'inserimento di circa 2.000 nuove risorse addette alla circolazione ferroviaria.

FerCargo annuncia un incremento del traffico merci

Attualmente il traffico merci delle aziende ferroviarie appartenenti a FerCargo equivale al 50% del mercato nazionale.

Si tratta di un risultato davvero notevole se si pensa che il primo treno merci privato è stato introdotto soltanto nel 2001.

"La crescita delle imprese ferroviarie aderenti in FerCargo, iniziata nell'anno 2008, mai interrotta - spiega l'associazione delle compagnie ferroviarie private - ha evitato l'estinzione in Italia del ferroviario merci, crollato nei volumi di traffico a causa della crisi economica del 2008".

Dunque, l'aumento delle merci trasportate su rotaia produrrà nuovi posti di lavoro nelle ferrovie.

In vista di tali assunzioni, il gruppo FerCargo si prepara ad ingaggiare gli aspiranti macchinisti e a formarli al meglio attraverso degli specifici corsi di formazione per rendere più solide e sicure le competenze dei lavoratori. Si tratta di percorsi mirati, in grado di fornire strumenti e opportunità agli aspiranti per una significativa crescita professionale nel ruolo richiesto dall'azienda.

I corsi di formazione per diventare macchinisti

L'obiettivo di FerCargo è quello di assumere 3.000 macchinisti, e per questo motivo sono stati attivati dei corsi di preparazione per i candidati. La "Neoformation" di un macchinista di treni merci implica circa quindici mesi di formazione del personale e, allo stesso tempo, l'investimento di circa 30mila euro a persona.

Da qualche anno, lo Stato italiano riserva per tale scopo 2 milioni di euro annuali: "FerCargo chiede che questo provvedimento sia prorogato fino al 2022.

All'inizio di gennaio 2020, la compagnia ferroviaria Gts ha annunciato la collaborazione con Rail Academy per la formazione di diverse figure professionali operanti nel trasporto su rotaia. I corsi per conduttori inizieranno il 30 marzo con lezioni teoriche e pratiche".

Per iscriversi ai percorsi di formazione e per informarsi sui costi e sui requisiti richiesti, è necessario visitare il sito ufficiale di Rail Academy alla sezione "Corsi". È possibile iscriversi fino al 9 marzo.