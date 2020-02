Casting attualmente aperti finalizzati alla ricerca di attori e di attrici per un interessante film prodotto da Ipnotica Produzioni e dal titolo Tesori. Le riprese si svolgeranno poi in Campania e in Toscana. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per la ricerca di figure varie per la realizzazione del cortometraggio dal titolo Nasty Girl, da girarsi prossimamente a Napoli.

Tesori

Per il film dal titolo Tesori di Maria Pia Cerulo e scritto da Beba Slijepcevic sono in corso le selezioni per la ricerca di ruoli attoriali maschili e femminili.

In particolare, per questo nuovo film prodotto da Ipnotica Produzioni la richiesta è indirizzata verso una attrice di età scenica compresa tra 30 e 35 anni, dall'aspetto curato e di bella presenza, un attore della stessa fascia di età, sempre con aspetto curato, un attore di età scenica dai 60 anni in su, con lineamenti che richiamino in qualche modo tratti di carattere tibetano, un attore di età scenica tra 30 e 50 anni e un attore intorno ai 60 anni. Le riprese verranno poi effettuate in Campania e in Toscana.

A tale proposito verranno preferite le candidature provenienti dalla Campania. Gli interessati devono inviare dati personali e di contatto, unitamente a tre fotografie (primo piano e a figura intera) e ad un eventuale showreel o ad un selftape di presentazione o con scena a piacere o, ancora, ad un link youtube/vimeo, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingtesori.2020@ gmail.com. Le selezioni si svolgeranno poi, esclusivamente su convocazione, entro il mese di febbraio a Roma e a Salerno.

Nasty Girl

Per lo short film Nasty Girl si selezionano le seguenti figure: una ragazza caucasica di età scenica compresa tra 25 e 30 anni, di statura non inferiore a 1,65 cm e di bella presenza, una donna caucasica di età scenica tra 35 e 40 anni, possibilmente con capelli biondi, alta almeno 1,60 cm e di bella presenza, una donna caucasica di età scenica tra 45 e 50 anni, di statura minima 1,60 cm e preferibilmente dai capelli biondi, un ragazzo o un uomo di colore, di struttura fisica robusta, bella presenza e statura non inferiore a 1,70 cm, un ragazzo o un uomo di colore di bella oresenza e altro almeno 1, 70 cm.

Lo short film verrà poi girato a Napoli nel prossimo mese di marzo e per la durata di circa 5 giorni. Per prendere parte alle selezioni occorre inviare dati personali, riferimenti di contatto, curriculum artistico, alcune fotografie (si consiglia l'inoltro di: viso, mezzo busto, figura intera frontale e da entrambi i profili), a questo indirizzo di posta elettronica: nastygirl.shortmovie@ gmail.com, inserendo nell'oggetto il ruolo per cui ci si propone.