Nuove opportunità di lavoro indirizzate a coloro che desiderano inserirsi nel settore dell'Arte e dei Beni culturali. Sono stati banditi nuovi Concorsi Pubblici per lavorare all'interno dei servizi turistici e culturali, presso le residenze universitarie e nei musei. Le istanze di partecipazione alle selezioni devono essere inoltrate entro febbraio 2020.

Le offerte di lavoro dagli Enti comunali

A Bologna il Comune ha indetto un concorso pubblico per 10 posti come specialisti in attività culturali a tempo indeterminato da impiegare nelle biblioteche, nei musei e nel dipartimento cultura.

Per accedere alla selezione, riservata ai dipendenti del Comune di Bologna, è richiesta una laurea in materie umanistiche. La scadenza per presentare domanda è fissata al 17 febbraio.

A Casalecchio di Reno è stato bandita una selezione per un istruttore bibliotecario e un assistente bibliotecario. È possibile candidarsi entro il 10 febbraio sul sito dell'Unione Comuni Reno Lavino Samoggia.

Infine, in provincia di Varese, a Oggiona con Santo Stefano, il Comune ha indetto una selezione pubblica per un istruttore assistente bibliotecario a tempo indeterminato.

Per candidarsi è necessario visitare il sito ufficiale dell'Ente e inviare domanda entro il 7 febbraio.

Le istituzioni universitarie ricercano personale

L'Università Mediterranea di Reggio Calabria assumerà a tempo determinato un ricercatore in restauro e storia dell’architettura. Gli aspiranti devono essere in possesso di un dottorato di ricerca e candidarsi entro il 6 febbraio mediante la piattaforma ufficiale dell'università.

A Venezia, l’Università Ca’ Foscari ha bandito una selezione per un posto all'interno dell'Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo, quattro postazioni per responsabili del settore didattica degli indirizzi di Management, Economia, Studi Linguistici e Culturali Comparati. Inoltre ricerca anche un tecnico per la web radio. Per avere maggiori informazioni e leggere tutti i requisiti di accesso ai bandi è necessario collegarsi al sito ufficiale dell'Università Ca' Foscari.

Il Politecnico di Milano ha bandito un concorso pubblico per un ricercatore in restauro e storia dell’architettura. La scadenza per candidarsi è per il 7 febbraio: per inviare la domanda bisogna collegarsi al sito ufficiale del politecnico.

L'Università di Udine ha divulgato la notizia di un concorso per un ricercatore universitario in arti dello spettacolo e audiovisivo da assumere con contratto a tempo determinato. Per poter accedere è indispensabile aver conseguito un dottorato di ricerca e bisogna candidarsi entro il 13 febbraio attraverso il sito ufficiale dell'ateneo.