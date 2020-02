Ci sono del casting attualmente aperti per due programmi in onda sulle reti della Rai. A tale proposito, si cercano comparse per la trasmissione Allora in onda, di Rai Premium, con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli.

Si cercano inoltre figure varie per la nota trasmissione Detto Fatto, condotta da Bianca Guaccero e in onda su Rai 2.

Allora in onda

Per un programma televisivo di Rai Premium, con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli, sono aperte le selezioni, Il programma avrà per titolo Allora in onda e sarà tutto incentrato su sceneggiati e fiction Rai di successo che si sono succedute nel corso degli anni.

Attualmente sono in corso le selezioni di comparse per una puntata dedicata a E le stelle stanno a guardare, sceneggiato tratto dal romanzo di A.J.Cronin e andato in onda agli inizi degli anni settanta.

A tale proposito si cercano in particolare ex comparse che presero parte alle riprese o quanti hanno particolari ricordi di tale sceneggiato. I selezionati prenderanno parte ad un breve sketch con comparse vestite da minatori al fine di riprodurre alcune scene. Gli interessati a proporre la propria personale candidatura devono presentarsi direttamente il prossimo 8 febbraio alle ore 15 a Massa Marittima, presso il Museo della Miniera (Via Corridoni).

La trasmissione andrà poi in onda a partire dal 10 aprile 2020 alle ore 23:15.

Detto Fatto

Proseguono le selezioni per il noto programma di Rai 2 dal titolo Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero.

In particolare, la richiesta in questione è attualmente indirizzata innanzitutto nei confronti di modelle con taglia non superiore al 42 o con fisico curvy e taglia non superiore alla 48, ma anche verso modelli dal fisico asciutto e taglia non superiore alla 50.

Tutti e tutte devono avere una età compresa tra 18 e 30 anni.

Si cercano poi future spose che necessitino dei consigli dei tutor del programma per trovare l'abito adatto per loro, ma anche persone interessate a nuove acconciature o a farsi sistemare barba e capelli dal barbiere della trasmissione. Si cercano infine appassionati di cucina regionale, disponibili a cimentarsi davanti a una giuria di esperti o donne con abilità culinarie e che aspirino a sfidare nuore o suocere, ma anche persone desiderose di risolvere problemi di salute o dentali, liti condominiali, problemi di coppia, il tutto facendo riferimento a vari consulenti messi a disposizione dal programma.

Gli interessati devono inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune indicazioni concernenti il proprio caso e la propria vicenda al seguente indirizzo di posta elettronica: dettofatto@ rai.it.