Selezioni attualmente in corso per una serie televisiva prodotta da BIBI Film e che andrà poi in onda su Rai 1. Si cercano ruoli attoriali maschili e femminili.

Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per la ricerca di comparse, attori e attrici per realizzare due spot televisivi da girarsi a Milano e a Roma.

Una serie televisiva per Rai 1

Casting aperti per la realizzazione di una importante serie televisiva per Rai 1 prodotta da BIBI Film. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso attori e attrici pugliesi, residenti in Puglia.

Per i ruoli maschili si richiede un'età compresa tra 20 e 70 anni, per quelli femminili tra 18 e 70 anni. Tutti i candidati devono dare la propria disponibilità per l'intero periodo delle riprese, che verranno effettuate in Puglia dalla fine di marzo alla fine del mese di luglio.

Gli interessati devono inviare, entro e non oltre il prossimo 15 febbraio, dati personali, riferimenti di contatto, il proprio curriculum artistico-professionale, due fotografie recenti (in primo piano e a figura intera), al seguente indirizzo di posta elettronica: castingbibifilm@ gmail.com.

Provini su convocazione.

Due spot televisivi

Per realizzare due spot televisivi di una nota catena di supermercati sono in corso le selezioni per la ricerca di comparse, attori e attrici. Uno spot verrà girato a metà febbraio a Roma e l'altro a fine febbraio a Milano. In particolare, si cercano le seguenti figure: un attore italiano intorno ai 50 anni (età scenica) dai capelli brizzolati e abbronzato, ed un'attrice italiana di circa 45 anni (età scenica) con capelli e occhi scuri.

Sono anche cercati cinque comparse ambosessi di bella presenza, di età compresa tra 18 e 25 anni, su Roma e pure cinque comparse ambosessi sempre di bella presenza ma di età compresa tra 30 e 40 anni e su Milano. L'attore dovrebbe essere su Roma e l'attrice su Milano, ma se fossero di fuori zona è previsto, oltre alla regolare retribuzione, anche l'integrale rimborso delle spese. Per le comparse è invece prevista solo la retribuzione.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto, allegando alcune fotografie recenti e ben visibili, a cui quanti si presentano per ruoli attoriali devono aggiungere il proprio curriculum artistico-professionale e uno showreel relativo a proprie esperienze di carattere recitativo, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingsupermercati@ gmail.com, inserendo nell'oggetto se si propongono per ruoli attoriali o come comparse. Solo i soggetti ritenuti interessanti verranno poi contattati dalla produzione.