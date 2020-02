Sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di ruoli attoriali e comparse per realizzare lo spot di un noto marchio di calzature nella Capitale. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per la ricerca di animali da parte di Animal Spot Milano, per la realizzazione delle campagne pubblicitarie di alcuni importanti brand.

Uno spot

Per la realizzazione di uno spot di una nota marca di calzature, si cercano innanzitutto le seguenti figure attoriali, tutte con rilevante esperienza recitativa alle spalle: un attore di età compresa tra 30 e 40 anni, brizzolato, con barba e timbro di voce alquanto intensa, un attore tra 25 e 35 anni, con capelli e occhi chiari, una attrice tra 50 e 60 anni, con struttura fisica magra e una bella voce.

Si cercano poi 15 comparse ambosessi, di età compresa tra 18 e 40 anni e di bella presenza. Le riprese verranno poi effettuate a Roma verso la fine del mese di febbraio. A tale proposito occorre precisare che per i ruoli attoriali, a differenza che per le comparse, è previsto anche il rimborso integrale delle spese unitamente al vitto e alloggio. Rimane comunque il fatto che verranno accettate le candidature di attori, attrici e comparse da ogni parte d'Italia. Gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie, a cui quanti intendono proporsi per ruoli attoriali saranno tenuti ad aggiungere il proprio curriculum artistico-professionale e il link ad uno showreel, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingcalzaturegx@gmail.com.

I provini si svolgeranno poi su convocazione.

Animal Spot Milano

Sono attualmente in corso a Prato le selezioni di animali per progetti televisivi pubblicitari. In particolare, Animal Spot Milano cerca a tale proposito animali di razza e meticci (prevalentemente cani, gatti, volatili), possibilmente con peculiari qualità di espressione, aspetto o altro ancora, per le campagne pubblicitarie di importanti brand.

I casting in questione si svolgeranno a Prato sabato 8 febbraio presso lo spazio-eventi dell'ex Chiesa di San Giovanni, a partire dalle ore 11:00 e fino orientativamente alle ore 17:00. Quanti desiderano prendere parte ai provini con il proprio animale devono innanzitutto provvedere a iscriversi, entro e non oltre il prossimo 5 febbraio, facendo riferimento al sito web www.animalspotmilano.it/casting.

In alternativa possono chiamare questo numero telefonico: 347/6757867. Gli interessati troveranno sul sito precedentemente indicato anche tutte le ulteriori informazioni e i necessari dettagli utili a una proficua partecipazione alle selezioni.