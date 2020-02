Casting aperti per la realizzazione di una serie televisiva per le reti Rai e prodotta da Bibi Film.

Sono inoltre in corso le selezioni per un videoclip musicale con riprese da effettuarsi prossimamente a Roma.

Una serie TV per la Rai

Per una serie televisiva per le reti della Rai e prodotta da Bibi Film sono in corso le selezioni. In particolare, la richiesta è orientata verso un bambino di età compresa tra 7 e 12 anni e una bambina tra 6 e 12 anni, entrambi residenti in Puglia. Non si richiedono precedenti esperienze di tipo recitativo.

Le riprese verranno effettuate da fine marzo a fine luglio 2020 in Puglia e occorre dare la disponibilità per tutto il periodo indicato.

La candidatura dei bambini e delle bambine va inoltrata a cura dei relativi genitori o di chi ne fa le veci, entro e non oltre il prossimo 20 febbraio, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingbibifilm@ gmail.com, inserendo i dati del bambino/a e un proprio riferimento di contatto telefonico e allegando un paio di fotografie dei candidati (in primo piano e a figura intera).

I provini si svolgeranno poi su convocazione.

Un videoclip musicale

Per la realizzazione di un videoclip dal titolo Day After, di Gianluca Testa, sono attualmente aperte le selezioni per ruoli da protagonisti. Nello specifico, si cercano due soggetti tra attori/attrici, ballerini/e, performer per effettuare le riprese, che si svolgeranno a Roma, del primo singolo estratto dall'album dal titolo Nomade Digitale, distribuito in tutto il mondo su 300 store digitali.

Una volta terminato, il videoclip verrà distribuito in ambito televisivo e sul web. Le selezioni si svolgeranno tramite un casting online.

A tale proposito, gli interessati a proporsi devono realizzare con il telefono cellulare un video amatoriale in cui si muovono al ritmo shuffle della canzone Day After, creando una performance originale quanto spontanea e cantando in playback il testo della canzone.

Il video dovrà poi essere caricato su YouTube e inviato per messaggio a: www.facebook.com/gianlucatestapage, pagina ufficiale Facebook del cantante. Successivamente la produzione provvederå a convocare gli autori dei migliori video per un casting vero e proprio.

Resta il fatto, comunque, che la produzione, ovviamente a seguito di autorizzazione dei relativi autori, potrebbe inserire anche piccoli estratti di video non selezionati sulla pagina dell'artista o della casa discografica. Inoltre, eventuali ulteriori provini potrebbero poi essere svolti anche per soggetti destinati a ruoli secondari per la realizzazione di altri quattro videoclip di un album in progettazione.