Selezioni in corso per la ricerca di numerose comparse per la realizzazione del film Sul più bello, prodotto da Eagle Pictures. Sono inoltre aperte le selezioni di attori e attrici per un interessante progetto di tipo interattivo.

Un film

Per un film prodotto da Eagle Pictures e dal titolo Sul più bello, sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di numerose comparse. In particolare, per il film diretto dalla regista Alice Filippi si cercano le seguenti figure: ambosessi di età compresa tra 18 e 74 anni, uomini e donne tra 18 e 50 anni in grado di andare in bicicletta, su monopattino, su overboard, ragazzi che svolgano attività sportiva nell'ambito del canottaggio, uomini e donne originari delle Filippine o, quantomeno, di origine asiatica (tra questi si cercano coppie di gemelli), bariste/i acrobatici, buttafuori, deejay, ragazzi e ragazze appartenenti a qualsiasi etnia per scene ambientate in discoteca e all'Università.

Le riprese verranno effettuate dal 6 marzo al 10 aprile in Piemonte. A tale proposito si richiede la residenza o quantomeno il domicilio nell'ambito di tale regione. I casting si terranno il 21 e il 22 febbraio (sempre dalle 10 alle ore 17:30 e con orario continuato) a Torino, presso il Modulo 6 di Via Cagliari, 40/e della Torino Piemonte Film Commission. Gli interessati devono presentarsi direttamente, portando con sé la fotocopia fronte retro della carta di identità, del codice fiscale, dei dati Iban e dell'eventuale permesso di soggiorno.

Quanti dovessero trovarsi nell'impossibilità di essere presenti, possono inviare la scansione dei documenti indicati, allegando inoltre due fotografie (in primo piano e a figura intera) e indicando età, statura, taglia, città di residenza o di domicilio e un recapito telefonico, al seguente indirizzo di posta elettronica: sulpiubellocastingto@gmail.com. Per ulteriori informazioni rimandiamo al sito web di Torino Piemonte Film Commission.

Un progetto interattivo

Sono tuttora aperte le selezioni di attori e di attrici per realizzare un progetto interattivo. In particolare, si cercano attori e attrici per doppiaggio e facial motion-capture. Entrando maggiormente nello specifico, la richiesta è indirizzata nei confronti di un uomo di età scenica compresa tra 30 e 35 anni e di una donna di età scenica tra 40 e 45 anni, entrambi con accento veneto e con una rilevante conoscenza della lingua inglese.

Gli interessati devono mettersi innanzitutto in contatto con la produzione tramite questo indirizzo di posta elettronica: info@artheria.it, al fine di ricevere alcune battute di prova in veneto e in inglese. In seguito, i candidati dovranno inviare la propria registrazione vocale (di durata non superiore a 30 secondi). Gradito comunque anche l'inoltro del proprio curriculum artistico-professionale e/o di uno showreel.