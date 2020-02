L'Infermiere è una figura professionale per la quale il comune di Orbassano ricerca 23 figure professionali da inserire presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi, in provincia di Torino. La procedura selettiva avverrà tramite concorso pubblico. Gli aspiranti candidati possono inviare la domanda di partecipazione entro il 12 marzo 2020. Il contratto di lavoro è da intendersi a tempo indeterminato. Tre delle 23 figure ricercate saranno assunte presso l’A.O.U. San Luigi di Orbassano, uno dei posti riservato ai militari volontari delle FF.AA.

e 20 figure professionali saranno assunte presso l’A.S.L. TO 3 di Collegno-Pinerolo.

Concorso pubblico per Infermiere: requisiti

I Concorsi Pubblici emanati per selezionare figure professionali da inserire con la mansione di Infermiere prevedono che i partecipanti siano in possesso di specifici requisiti. Quest'ultimi devono essere posseduti anche dagli aspiranti candidati che vogliono concorrere per l'assunzione presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi:

essere cittadini italiani o appartenere ad uno degli Stati membri;

essere iscritti all’Albo Professionale degli Infermieri;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati sollevati da incarichi presso la Pubblica Amministrazione;

essere in possesso della laurea triennale in Infermieristica o titoli equipollenti.

Concorso pubblico: argomenti prove d'esame e valutazione prove

Gli aspiranti al bando di concorso per Infermiere dovranno sostenere tre prove: una prova scritta, una prova pratica e una prova orale.

Se le domande pervenute dovessero essere in esubero le Amministrazioni si riservano la facoltà di indire una prova preselettiva. Gli argomenti delle tre prove sono inerenti alla disciplina stessa per la quale si concorre e, quindi, alle procedure scientifiche e sulle aree di intervento ad esse collegate. Ai candidati viene richiesta anche una buona capacità di utilizzare i principali mezzi di comunicazione informatici ed una conoscenza della lingua inglese.

La Commissione esaminatrice ha a disposizione un punteggio complessivo di 100 punti da assegnare ad ogni candidati, così ripartito: 30 punti per i titoli e 70 per le prove d'esame: 30 punti per lo scritto; scritta; 20 punti per l'orale; 20 punti per la dimostrazione pratica.

Concorso Infermiere: come candidarsi

Gli aspiranti candidati alla posizione lavorativa di Infermiere dovranno inviare la propria candidatura esclusivamente on line.

La stessa deve essere inoltrata dopo essersi registrati sul sito dell'azienda erogatrice del bando. I candidati devono registrarsi inserendo anche il proprio indirizzo mail che non deve assolutamente essere un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). La scadenza per la presentazione della stessa è il 12 marzo 2020. Alla candidatura deve essere allegata la copia della propria carta d’identità, la ricevuta che comprova il pagamento di 10 euro della tasse di iscrizione al concorso (non rimborsabili in caso di mancata accettazione della candidatura stessa), copia della domanda di partecipazione, con data e firma del candidato.

Bando pubblico per Infermiere: inquadramento economico

Le offerte di lavoro per Infermiere riportano solitamente le condizioni contrattuali ed economiche alle quali i vincitori del concorso in oggetto saranno sottoposti. Gli aspiranti candidati al bando di concorso per Infermiere presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi, in provincia di Torino saranno inquadrati come Infermieri categoria D. Nel testo del bando presente sul sito stesso dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi di Orbassano, in provincia di Torino i vincitori del concorso saranno assunti a tempo indeterminato. Gli stessi dovranno sottostare ad un periodo di prova, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e la loro retribuzione sarà equivalente a quella disposta dal vigente C.C.N.L.

del Comparto Sanità per il personale del Servizio Sanitario Nazionale.