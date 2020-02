Sono attualmente aperti due nuovi Concorsi Pubblici per la professione di biologo. I bandi in questione sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e presso il sito internet dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Sicilia (per tre borse di studio) e su quello dell'Azienda Socio Sanitaria Imperiese (per un posto a tempo indeterminato).

Palermo: assegnazione di tre borse di studio

A Palermo, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Sicilia ha indetto un avviso di selezione, per l'assegnazione di tre borse di studio della durata di 9 mesi cadauna.

Per poter partecipare alla selezione, i concorrenti devono essere in possesso di una laurea in Scienze biologiche o titolo equipollente. Per quanto riguarda l'invio dell'istanza, gli interessati dovranno inviarla al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 'protocollogenerale.izssicilia @legalmail.it', entro il 24 febbraio. Per ogni eventuale informazione è possibile reperire il testo completo dell'avviso, visitando il sito: izssicilia.it - concorsi.

Azienda Imperiese: un posto di dirigente biologo

Si rende noto che l'Azienda Socio Sanitaria 1 Imperiese ha promosso un concorso pubblico (per titoli ed esami), per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente biologo - disciplina 'Microbiologia e Virologia'. Gli aspiranti candidati dovranno redigere la domanda di partecipazione registrandosi al sito internet: dell’Asl n. 1 - voce 'concorsi attivi'.

Dopo aver completato l’inserimento dei dati necessari e confermato l’invio telematico della domanda, l'istanza dovrà essere stampata e inviata dal candidato secondo uno dei seguenti metodi: consegna diretta a mano al protocollo dell'azienda sanitaria; tramite PEC 'protocollo @pec.asl1.liguria.it'' o tramite servizio postale di raccomandata, entro il 5 marzo prossimo.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono essere in possesso di una Laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento) o lauree equiparate con specializzazione in microbiologia e virologia e iscrizione al relativo albo professionale.

Le prove d'esame, si suddivideranno: in una prova scritta inerente su argomenti riferiti alla disciplina del concorso e impostazione di un piano di lavoro o nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica. La prova pratica, invece, vedrà i candidati impegnati in differenti prove di laboratorio o nella soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari. Infine, la prova orale verterà sulle materie che riguardano la disciplina del concorso, ossia di Microbiologia e Virologia. Il testo integrale del concorso è visionabile nel sito: asl1.liguria.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso - concorsi pubblici.