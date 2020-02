Casting aperti per il film dal titolo A cosa servono gli amici, le cui riprese verranno poi effettuate tra alcuni mesi nella Capitale e nei dintorni di essa. Sono poi tuttora aperte le selezioni per il cortometraggio dal titolo Il viaggio della Serendipity, che verrà successivamente girato a Roma nel mese di aprile e sarà prodotto da Laboratorio Cinema di 'Attività di Pensiero a.c.'.

A cosa servono gli amici

Selezioni ancora aperte per la realizzazione di un nuovo film dal titolo A cosa servono gli amici che verrà poi girato verso la fine del mese di aprile tra Roma e dintorni.

La richiesta attuale è orientata nei confronti di bambini e bambine di età compresa tra 5 e 11 anni. I genitori (o chi ne fa le veci) dei bambini e delle bambine che intendono proporre la relativa candidatura devono inviare entro e non oltre il prossimo 15 marzo dati personali, riferimenti di contatto, materiale video (selftape) e fotografico, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ weststar.it. La prima fase di selezione si svolgerà basandosi su quanto inviato. Successivamente ci sarà la convocazione da parte della produzione per una prova su parte da tenersi nella Capitale e a cui i candidati dovranno presentarsi accompagnati da almeno un genitore o dai relativi tutori legali.

Il viaggio della Serendipity

Per realizzare un nuovo cortometraggio diretto da Maurizio Placidi, sono tuttora in corso le relative selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici, per la copertura di ruoli principali e secondari. Le riprese si svolgeranno successivamente a Roma nella prima metà del mese di aprile e avranno una durata orientativa di un paio di giorni. In particolare, la richiesta è attualmente rivolta nei confronti di queste figure: un ragazzo di età compresa tra 20 e 25 anni e una ragazza tra 24 e 30 anni, entrambi longilinei (la ragazza deve avere possibilmente i capelli lunghi), per ruoli da protagonisti, nonchè un ragazzo e una ragazza entrambi tra 20 e 25 anni, come co-protagonisti.

I casting in questione sono stati fissati per il prossimo 16 febbraio a Roma, presso la sede di 'Attività di pensiero a.c.', a Viale Manlio Gelsomini, 32. Per poter prendere parte a tali selezioni gli interessati devono inviare entro e non oltre il prossimo 13 febbraio i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie recenti e ben visibili e al proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica; maurizio.placidi@ gmail.com.

Lo short film, dal titolo Il viaggio di Serendipity, verrà prodotto dal Laboratorio Cinema di 'Attività di Pensiero a.c.', affiliata UPTER per Roma.