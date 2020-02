Sono attualmente aperte le selezioni da parte di Dreaming Casting per realizzare due videoclip musicali di importanti artisti del mondo musicale. Le riprese verranno effettuate in entrambi i casi a breve.

Sono poi in corso le selezioni, a cura del Teatro Instabile di Roma, per la ricerca di attori, attrici, ballerini e ballerine, per un importante progetto teatrale di carattere sperimentale incentrato su Federico Garcia Lorca.

Dreaming Casting

Selezioni in corso, da parte della Dreaming Casting, per la ricerca del protagonista di un interessante videoclip musicale della Warner.

Nello specifico, la richiesta è orientata nei confronti di un uomo tra i 50 e i 60 anni, il quale deve essere un po' trasandato e con pochi capelli o stempiato, ma comunque in possesso di rilevanti capacità artistiche, come fare il playback da rockstar, recitare e ballare. Gli interessati possono presentare la propria candidatura inviando dati personali e di contatto e allegando inoltre alcune fotografie, a questo indirizzo di posta elettronica: dreamingcasting@ gmail.com, inserendo nell'oggetto 'Video Warner'.

Si selezionano inoltre alcune ragazze di bellissima presenza, tutte tra 20 e 25 anni, per la realizzazione di un altro videoclip musicale con un artista nazionale di notevole livello. Le riprese di questo video verranno effettuate a Milano a metà del prossimo mese di marzo. Le interessate a proporsi, che devono risiedere a Milano o in zone limitrofe, sono tenute quanto prima ad inviare dati personali, riferimenti di contatto e alcune fotografie recenti, allo stesso indirizzo di posta elettronica indicato in precedenza, inserendo però nell'oggetto 'Video Marzo'.

Per reperire ulteriori indicazioni e dettagli rimandiamo alla pagina/gruppo pubblico Facebook di 'DreamingCasting'.

Teatro Instabile

Il Teatro Instabile di Roma cerca, per un progetto teatrale di carattere sperimentale tutto incentrato sul grande poeta e scrittore Federico Garcia Lorca, due attrici e due attori di età compresa tra i 20 e i 28 anni, entrambi dalla corporatira snella e con esperienza nell'ambito della danza, e due ballerini e due ballerine della stessa fascia di età degli attori, con una particolare predisposizione alla recitazione.

Tutti i candidati devono risiedere nella Capitale.

Per proporre la propria candidatura, gli interessati devono inviare entro e non oltre il prossimo 22 febbraio i propri dati personali e i riferimenti di contatto, unitamente a due fotografie (in primo piano e a figura intera) e al proprio curriculum artistico, a questo indirizzo di posta elettronica: teatroinstabileroma@ gmail.com.