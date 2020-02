Sulla Gazzetta Ufficiale n° 16 del 25 febbraio 2020 è stato pubblicato un bando dell'Arma dei Carabinieri per 3.581 posti come allievi agenti in ferma quadriennale aperto ai civili. Vediamo quali sono i requisiti per partecipare, i termini per l'inoltro della domanda e le varie prove d'esame. Non è poi da escludere che il numero dei posti possa essere incrementato. Si tratta dunque di una buona opportunità per migliaia di giovani che avranno la possibilità di avviare una carriera nelle forze armate.

In queso settore sono state annunciate più di 5.500 opportunità di lavoro. Si ricorda, infatti, che è stato pubblicato anche un nuovo concorso del Ministero della Difesa per l'inserimento di 2.185 unità in ferma quadriennale VFP4 nell’Aeronautica militare, nell’Esercito, nella Marina militare.

Bando per 3.581 allievi, requisiti e iter della selezione pubblica

I posti sono cosi distribuiti: 2.449 posti sono riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio e a quelli in ferma prefissata di un anno (VFP1); 1.100 posti riservati ai civili, cittadini italiani che non hanno compiuto 26 anni di età; 32 posti a coloro che hanno diploma di bilinguismo italiano-tedesco.

Per quanto riguarda i titoli di studio, questi variano a seconda dei profili dei candidati.

I partecipanti VFP1 che devono essere in servizio da almeno cinque mesi e devono avere conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media). Ai civili, e quindi a coloro che non siano VFP1 o VFP4 in servizio e in congedo, si richiede il diploma di scuola superiore (maturità). I candidati civili devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, idoneità fisica, godimento dei diritti civili e politici.

ll concorso per tutti i profili dei candidati partirà con una prova scritta di selezione. Seguirà l'espletamento delle prove di efficienza fisica e dagli accertamenti psicofisici fissate a partire dall’8 giugno. Sono previsti poi gli accertamenti attitudinali e una verifica sulla comprensione della lingua inglese. La prova selettiva consisterà in un test di 100 domande vertenti su: logica deduttiva, cultura generale, storia e struttura ordinativa dell’Arma, informatica, ragionamento verbale e lingua inglese.

Come presentare la candidatura per allievo Carabiniere

I vincitori del concorso devono frequentare un corso in una delle Scuole dell’Arma. I candidati ammessi al corso, dopo sei mesi dalla data di inizio del corso, conseguiranno la nomina a carabiniere, previo superamento di esami e saranno immessi in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in modalità telematica. Il termine per presentare la domanda scade il 26 marzo 2020.