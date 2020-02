Sono stati emanati due bandi di concorso pubblico per selezionare figure professionali da inserire come Infermieri. I concorsi sono stati banditi dalla regione Trentino Alto Adige: il primo bando ha scadenza il 10-03-2020 con sedi di lavoro site in Fassa e Tesero; il secondo bando ha scadenza 23-3-2020 con sede di lavoro Grigno. Nell'articolo sono enunciati i requisiti richiesti e la modalità di invio della propria candidatura spontanea.

Infermieri: requisiti comuni ai due bandi di concorso

Gli aspiranti candidati al ruolo di Infermieri per il concorso bandito dalla regione Trentino Alto Adige, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere maggiorenni;

avere la cittadinanza italiana o appartenere ad uno degli Stati membri;

essere in possesso dell'idoneità psico-fisica per la professione per la quale si concorre;

essere in possesso dei propri diritti civili e politici;

non essere stati rimossi da un impiego pubblico;

avere assolto agli obblighi di leva (solo per i candidati uomini);

essere in possesso di una Laurea triennale in infermieristica oppure di un titolo equipollente;

essere iscritti all’Albo degli Infermieri.

Concorso Infermieri all'A.P.S.P di Fassa e all'A.P.S.P. di Tesero

Tra le offerte di lavoro per Infermieri pubblicate figura il bando di concorso emanato dalla regione Trentino Alto Adige.

Le posizioni bandite sono così ripartite: 3 posti sono banditi presso l'A.P.S.P casa di riposo “Giovanelli” sita in Tesero; 2 posti sono banditi presso l' A.P.S.P di Fassa. Tutti i cinque posti prevedono l'inserimento dei vincitori del concorso con un contratto a tempo indeterminato. Si specifica che uno posto a tempo pieno messo a concorso dall’A.P.S.P. Casa Riposo Tesero “Giovanelli” e un posto a tempo pieno messo a concorso dall’A.P.S.P. di Fassa è riservato prioritariamente a volontari delle Forze Armate.

Chi desidera candidarsi per l’A.P.S.P. di Fassa deve avere una conoscenza della lingua ladina pari al livello B2. Le domande devono essere inviate entro il 10 marzo 2020 alle ore 12:00. La candidatura può essere o consegnate a mano presso gli uffici amministrativi di una delle A.P.S.P riportate sopra o spedita per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla Casa di Riposo “Giovanelli” di Tesero – via Mulini 9 – 38038 Tesero (TN) o inviata tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo cdr.giovanelli@legalmail.it.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: fotocopia in carta libera di un valido documento di identità, munito di fotografia; ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 25,00; autocertificazione di possedere il titolo di studio richiesto; autocertificazione di essere iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche.

Bando per Infermieri alla Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno

L'Istituto Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno ha emanato un bando di concorso pubblico per assumere tre figure professionali da inserire con la mansione di Infermiere. Il contratto di lavoro è da intendersi come a tempo parziale con 18 ore settimanali di lavoro. Le candidature devono pervenire entro le ore 12:00 del 23-03-2020. La candidatura può essere o consegnata presso gli Uffici all’Ufficio dell’A.P.S.P Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno, sita in Via Vittorio Emanuele n. 131 38055 Grigno (TN) o inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo sopra indicato o inviata con posta certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica: apspgrigno@pec.it.

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento di Euro 25,00 effettuato con vaglia postale intestato A.P.S.P Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno. Le prove del concorso sono tre: una scritta, una pratica ed una orale. L’elenco dei candidati ammessi al concorso, le date delle prove, la sede delle stesse e l’elenco dei candidati ammessi alla prova successiva, con i punteggi ottenuti nella prova precedente, saranno pubblicati sul sito dell’A.P.S.P. Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno.