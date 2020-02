Esselunga, la nota catena di supermercati con oltre 159 punti vendita nell'Italia settentrionale e centrale, è alla ricerca di nuovi cassieri a Milano anche senza precedente esperienza nel settore della GDO. La posizione aperta, consultabile nella sezione Lavora con noi del portale Esselungajob.it, è di cassiere ausiliario alle vendite per gli ipermercati del gruppo di Milano e provincia Sud, Ovest, Nord-Ovest, Est e Sud-Ovest.

La candidatura al ruolo di cassiere potrà essere presentata direttamente online, accedendo alla sezione Lavora con noi del portale Esselungajob.it e cliccando sul pulsante "Candidati ora", che si trova a destra dell'annuncio.

Sempre a destra dell'annuncio per ciascuna posizione è disponibile una sezione informazioni, raggiungibile cliccando sul pulsante rotondo "i", che contiene tutti i dettagli dell'offerta di lavoro, i requisiti richiesti al candidato, il titolo di studio e l'esperienza necessari per accedere al ruolo, le mansioni specifiche da svolgere.

Possibili aree d'inserimento

I cassieri Esselunga assunti a Milano e provincia verranno inseriti all'interno di uno specifico reparto operativo del supermercato. L'azienda fa sapere che le possibili aree d'inserimento sono: Frutta e Verdura, Drogheria, Latticini e Salumi.

Mansioni da svolgere

Le risorse dovranno rifornire di prodotti gli scaffali del reparto del supermercato di loro assegnazione, assicurare che la merce esposta sia sempre in ordine e assistere i clienti nell'acquisto.

Tra gli altri compiti dell'ausiliario alla vendita Esselunga rientrano:

lo scarico e il carico dei prodotti;

il controllo del rispetto degli standard HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, un insieme di procedure finalizzate a garantire la salubrità degli alimenti attraverso metodi di prevenzione e attenuazione dei rischi sanitari);

la verifica della data di scadenza degli articoli e dei Paesi di provenienza dei prodotti;

le attività di cassa e di gestione dei pagamenti.

Le risorse selezionate riceveranno un percorso di formazione specifico per il ruolo che comprenderà un periodo di affiancamento, esperienza diretta maturata nella mansione e lezioni in aula.

I requisiti richiesti per la posizione di cassiere Esselunga

Per poter partecipare alla selezione aperta da Esselunga per trovare nuovi cassieri a Milano è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale. Le caratteristiche personali richieste da Esselunga sono: