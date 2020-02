Esselunga, nota azienda leader nel settore della Grande Distribuzione Organizzata ha avviato le assunzioni per cassieri da inserire nella sede di Parma. Gli interessati potranno inviare il curriculum attraverso il sito dedicato alle selezioni entro il 17 febbraio. Tuttavia, le risorse selezionate verranno inserite in un primo percorso di formazione che porterà all'inserimento in azienda con contratto a tempo parziale.

Esselunga apre le assunzioni

Lavorare in Esselunga, infatti, vuol dire avviare una carriera stimolante e in una realtà in forte espansione.

Nata nel 1957 a Milano, continua ad essere un punto di riferimento per tutti gli amanti dello shopping. Inoltre, Esselunga si occupa della distribuzione di prodotti alimentari e beni di largo consumo e viene considerata una delle maggiori aziende operanti nella GDO presenti in Italia. Il fatturato, infatti, si aggira attorno ai 7,7 miliardi di euro e la nota catena può contare sulla collaborazione di oltre 23 mila dipendenti. L'azienda, investe costantemente nelle assunzioni e nella formazione del personale e attualmente ha aperto una campagna di reclutamento volta all'inserimento di nuove figure nel settore commerciale.

Si ricercano cassieri a Parma

Nel dettaglio, l'azienda ha aperto le assunzioni per cassieri da inserire nella sede di Parma. Tuttavia, le ricerche sono rivolte a giovani diplomati che intendono lavorare in ambiente stimolante e desiderano crescere dal punto di vista professionale. I candidati ideali, infatti, dovranno essere in possesso di un diploma di maturità. Inoltre, non è richiesta nessuna esperienza pregressa ma si dovrà dimostrare un ottimo orientamento al cliente, precisione, puntualità, attitudine al lavoro di squadra, ottime doti comunicative e relazionali e capacità di lavorare in contesti standardizzati.

Le risorse selezionate, si occuperanno dell'assistenza alla clientela, del rifornimento della merce negli appositi scaffali, della sistemazione degli spazi espositivi. Inoltre, saranno responsabili delle attività di cassa, della gestione dei metodi di pagamento e del carico e dello scarico della merce.

L'azienda offre contratto di lavoro part-time

Esselunga offre un primo periodo di formazione finalizzato all'apprendimento delle basi fondamentali in relazione alla mansione che si andrà a svolgere, attraverso un percorso di crescita ben strutturato e il successivo inserimento in azienda con contratto di lavoro part-time.

Le risorse, inoltre, per un primo periodo verranno affiancate da personale esperto. Tutti gli interessati alle assunzioni in Esselunga potranno consultare le Offerte di lavoro pubblicati sul portale e, dopo la registrazione, inviare il proprio curriculum vitae entro il 17 febbraio.