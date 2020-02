La nota azienda di comunicazioni Telecom ha recentemente aperto le assunzioni per giovani laureati che desiderano avviare un'importante carriera all'interno di una delle più importanti aziende operanti nel settore della telefonia fissa e mobile. In particolare, ha aperto le selezioni per laureati in materie scientifiche da inserire in azienda con contratto a tempo indeterminato.

Assunzioni Telecom, posizioni aperte per laureati

Grazie al suo processo di espansione, Telecom seleziona periodicamente varie figure professionali.

Tuttavia, le ricerche sono rivolte spesso a giovani diplomati, laureati e studenti da inserire in percorsi di crescita professionale all'interno dell'azienda. Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate, il Gruppo Telecom è alla ricerca di Progettisti ITC da inserire nelle sedi di Padova, Milano, Roma e Bologna, dedicati alla progettazione delle soluzioni ITC e Network per il Mercato Enterprise.

I requisiti di partecipazione

Le ricerche sono rivolte a giovani laureati in materie scientifiche come Ingegneria ed Informatica, che si occuperanno della progettazione delle soluzioni, dei sistemi e delle applicazioni ICT in ambito fisso.

Inoltre, saranno di supporto alla clientela fornendo le informazioni necessarie sull'introduzione di soluzioni innovative ICT: Tra le mansioni, anche la gestione dei rapporti con i fornitori. I candidati ideali dovranno essere in possesso di un'ottima conoscenza delle soluzioni IT di base, delle tecniche di Project Manager e di networking. Si richiede anche una buona padronanza della lingua inglese e ottime doti comunicative e relazionali.

Le candidature potranno essere inoltrate per via telematica sul sito Telecom, dove saranno consultabili tutte le offerte di lavoro. I curriculum inseriti saranno conservati nel database per un periodo di 12 mesi.

Telecom partecipa ai Carrer Day per nuove assunzioni di talenti

Telecom, inoltre, si concentra anche sui giovani studenti, grazie ad un programma di collaborazione con le Università italiane che prevede percorsi di tirocinio.

Master finanziati, borse di Dottorato e di Ricerca e contratti di apprendistato. Tuttavia, l'azienda partecipa anche a diversi Carrer Day organizzati in Italia volti a conoscere giovani di talento da sottoporre ad alcuni colloqui conoscitivi finalizzati alle assunzioni in azienda.

L'azienda nasce nel lontano 1994 ed è stata fondata dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale. Tuttavia, opera nel settore delle telecomunicazioni offrendo una vasta gamma di servizi di telefonia fissa, telefonia mobile, telefonia pubblica, telefonia IP, internet e televisione via cavo. Inoltre, il Gruppo viene classificato tra i primi 7 nel mondo per fatturato, con un volume d'affari che si aggira attorno ai 19,20 miliardi di euro.

In Italia, opera con il marchio Tim e occupa più di 57 mila dipendenti.