Nuove assunzioni previste nella nota Cooperativa che gestisce supermercati ed ipermercati sul territorio italiano. L'azienda, infatti, ha aperto le selezioni per diverse figure professionali che vanno dagli addetti alle vendite, agli addetti al bar e ai direttori della logistica. Inoltre, le ricerche sono rivolte anche a giovani senza esperienza che avranno la possibilità di intraprendere un percorso di stage.

Coop Italia apre le assunzioni per diplomati

Si tratta di una buona opportunità lavorativa per molti giovani in cerca di un'occupazione che avranno la possibilità di inserirsi in una realtà solida ed in continua espansione.

La società, infatti, investe costantemente nel personale e periodicamente avvia le selezioni per vari profili professionali allo scopo di continuare il percorso di crescita e garantire maggiori servizi qualitativi alla clientela. In particolare, le assunzioni sono rivolte a giovani diplomati con o senza esperienza e che siano in possesso di grande dinamicità e flessibilità.

Si ricercano addetti alle vendite

Nel dettaglio, Coop Italia ha aperto le assunzioni per addetti alle vendite che saranno responsabili del punto vendita e svolgeranno le seguenti mansioni: operazioni di cassa e resi, sistemazione della merce negli scaffali e dell'assistenza alla clientela.

Inoltre, potranno essere inseriti in uno dei reparti presenti all'interno dei vari negozi come: la gastronomia, la pescheria, la pasticceria, la cucina, la panetteria e il reparto ortofrutta. I candidati ideali dovranno essere in possesso di un diploma di maturità, oltre ad avere una disponibilità a lavorare su turni e nei festivi ed una predisposizione al lavoro di gruppo. Le risorse saranno inserite nelle sedi di Mondovì, Asti, Monza, Brescia e Busto Garolfo.

Possibilità di stage per allievi responsabili

Le offerte di lavoro riguardano anche giovani senza esperienza da destinare a percorsi di stage retribuiti che formeranno i candidati per la posizione di allievo responsabile di negozio. Le figure, infatti, effettueranno un periodo di training con l'affiancamento a personale esperto, allo scopo di acquisire le conoscenze necessarie sull'aspetto merceologico e sull'aspetto amministrativo.

L'allievo responsabile di negozio si occuperà anche della gestione del punto vendita e delle merci, oltre al coordinamento del team. Tale posizione richiede una laurea triennale o un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, capacità di lavorare in gruppo e orientamento al cliente. L'azienda offre un iniziale contratto a tempo determinato. Tutti gli interessati alle assunzioni in Coop potranno inviare la propria candidatura attraverso il portale dell'azienda, alla sezione "Lavora con noi".