È stato pubblicato un bando di concorso unico per l’assunzione di 327 funzionari presso diversi Ministeri: Infrastrutture e Trasporti, Lavoro e Politiche Sociali, Imprese e del Made in Italy.

Al concorso, bandito dalla commissione RIPAM e le cui procedure prevedono lo svolgimento di una sola prova scritta, si potrà partecipare inoltrando domanda entro la scadenza dell’8 gennaio 2026

Concorso unico nei ministeri: posti disponibili

Il concorso pubblico, per titoli ed esami è articolato su base territoriale e prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 327 unità di personale da inquadrare nell’Area dei funzionari presso i seguenti Ministeri:

161 funzionari in ambito amministrativo/giuridico/economico, di cui 151 presso gli Uffici centrali di Roma e 10 presso l’Ufficio brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del made in Italy ,

in ambito amministrativo/giuridico/economico, di cui 151 presso gli Uffici centrali di Roma e 10 presso l’Ufficio brevetti e marchi del , 160 funzionari in ambito giuridico/amministrativo di cui 130 unità presso le sedi centrali e territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 30 unità presso gli uffici centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

in ambito giuridico/amministrativo di cui 130 unità presso le sedi centrali e territoriali del e 30 unità presso gli uffici centrali del 6 funzionari in ambito statistico presso gli Uffici centrali di Roma del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Requisiti richiesti

Per partecipare al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana;

Età minima 18 anni;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati licenziati da precedenti impieghi presso la pubblica amministrazione

Idoneità fisica all’impiego;

Non aver riportato condanne definitive per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

Titolo di studio: laurea triennale, magistrale o vecchio ordinamento, in una delle discipline elencate all’articolo 2 del bando di concorso pubblicato sul Portale unico del reclutamento.

Prova di esame scritta

La procedura concorsuale prevede lo svolgimento della sola prova scritta, distinta per i singoli concorsi, basata su un test di 40 domande a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, di cui:

25 sulle materie elencate all’articolo 6 del bando di concorso;

8 sulle capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale del candidato;

7 su situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati.

Le graduatorie finali saranno stilate sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.

Come fare domanda

La domanda per partecipare al concorso unico per 327 funzionari presso vari Ministeri potrà essere inoltrata, per uno solo dei codici di concorso, attraverso il format di candidatura predisposto sul Portale unico del reclutamento, dove è possibile consultare il bando di concorso nella sua integrità, accessibile all’indirizzo internet “www.inpa.gov.it/” previa autenticazione con SPID o CIE.

È previsto il versamento di una quota di partecipazione di 10 euro. La procedura per l’invio delle domande di partecipazione al concorso sarà accessibile fino alla scadenza delle ore 23:59 dell’8 gennaio 2026.

