Nuove assunzioni in vista nei Supermercati della catena Iperal. La nota azienda, leader nel settore della distribuzione alimentare, ha aperto le selezioni per diverse figure professionali da inserire nei vari punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale. In particolare, si ricercano addetti alle vendite, macellai e cassieri.

Iperal apre nuove assunzioni

Iperal Supermercati è un'azienda operante nel settore della Grande Distribuzione Organizzata e per l'ampliamento del proprio organico ha avviato le assunzioni per varie figure che saranno inserite nelle varie filiali attive in Italia.

Le ricerche sono rivolte soprattutto a giovani diplomati che avranno la possibilità di avviare una carriera all'interno di un'azienda in continua crescita. Si tratta di addetti alle vendite da destinare nel negozio di nuova apertura ad Arosio e che si occuperanno dell'assistenza alla clientela, della sistemazione della merce negli scaffali e della pulizia del locale. i candidati ideali dovranno essere in possesso di un diploma di maturità, forte orientamento al cliente e avere un'attitudine al lavoro di squadra.

Posizioni aperte per addetti alla cassa

La nota catena, inoltre, è alla ricerca di addetti alla cassa che, invece, saranno inseriti nelle sedi di Cassina Dè Pecchi, Treviolo, Morbegno, Como, Darfo, Boario Terme, Consiglio Di Rumo, Brianzone ed Erba. Le risorse selezionate saranno responsabili delle operazioni di cassa e di resi, delle operazioni di incasso e della gestione dei buoni sconto. Per questa figura, si richiede ordine e precisione, disponibilità al lavoro su turni e nei festivi, orientamento al cliente ed un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

In questo caso, non è richiesta nessuna esperienza pregressa.

Inoltre, le Offerte di lavoro riguardano anche macellai che, invece, collaboreranno con i punti vendita di Civate, Morbegno ed Erba e si occuperanno del servizio alla clientela e della cura del reparto di macelleria. Inoltre, provvederanno ad effettuare gli ordini con l'ausilio della strumentazione informatica. I candidati ideali, infatti, dovranno avere un'abilità alla vendita, ottime capacità di analisi dei dati economici, flessibilità oraria e ottima conoscenza merceologica.

Inoltre, si richiede un'esperienza maturata nel medesimo ruolo.

Storia dell'azienda

Iperal, nasce nel lontano 1986 a Castione Andevenno ed è considerata una delle più importanti aziende nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. E' presente in Italia con circa 40 punti vendita e vanta della collaborazione di oltre 3 mila dipendenti. Periodicamente, l'azienda dà il via libera a nuove assunzioni di personale che riguardano varie figure. Tutti gli interessati alle selezioni potranno inviare la propria candidatura attraverso il canale telematico presente sul portale di Iperal.