Interessanti opportunità lavorative per giovani diplomati da parte del Gruppo Poste Italiane. La nota società, leader nella gestione del servizio postale in Italia ha infatti aperto le assunzioni per corrieri espressi da inserire nella società controllata SDA operante su tutto il territorio nazionale. Le risorse saranno inserite in azienda con contratto a tempo determinato.

Assunzioni Poste, aperte le selezioni per corrieri

Come ormai noto, Poste Italiane è alla continua ricerca di personale per l'ampliamento del proprio organico: dopo le recenti selezioni per consulenti finanziari e addetti alla logistica, il Gruppo continua così il processo di reclutamento che stavolta è rivolto a giovani diplomati.

Le nuove risorse saranno inserite nella società controllata SDA che si occupa del servizio di trasporto di merci e spedizioni espresse su tutto il territorio nazionale. Il tutto si inserisce nella strategia della nota azienda che punta ad ampliare l'offerta nella gestione logistico-distributiva e della vendita a distanza: ricordiamo che SDA rappresenta oggi una realtà in continua espansione, grazie ai suoi 1.388 dipendenti.

I requisiti

La società, che dal 1998 fa parte del Gruppo Poste Italiane, ha recentemente aperto le assunzioni per giovani diplomati che saranno inseriti nelle varie sedi distribuite in tutta Italia con il profilo professionale di corriere espresso.

Le risorse, infatti, si occuperanno della gestione e del monitoraggio delle attività operative inerenti le spedizioni in tutte le fasi del processo. Inoltre, saranno responsabili della sistemazione, dello smistamento e della consegna dei pacchi. Per partecipare alle procedure di selezione, i candidati dovranno essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado con votazione minima di 70 su 100 o di una laurea, anche triennale con una votazione minima di 102/110.

La posizione non richiede nessuna esperienza pregressa e nessuna conoscenza specifica.

Iter di selezione

Tutti gli interessati alle assunzioni in SDA potranno inviare la propria candidatura attraverso il sito istituzionale di Poste Italiane, dove compaiono tutte le Offerte di lavoro e dovranno inserire il proprio curriculum vitae selezionando una sola provincia di preferenza fra quelle indicate, oltre al voto conseguito nel diploma o nel titolo di laurea.

La direzione risorse umane di SDA, invece, darà il via al processo di selezione con una telefonata ai candidati ritenuti più in linea con i requisiti richiesti, che verranno convocati presso una sede dell'azienda e sottoposti ad un test di ragionamento logico e a dei colloqui individuali. I candidati che supereranno le selezioni verranno inseriti con contratto a tempo determinato.