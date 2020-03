Dopo la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i presidenti delle Regioni, il presidente del Consiglio ha firmato il nuovo decreto sociale contenente le misure per il contenimento dei contagi da Coronavirus. Attraverso tale provvedimento le attività didattiche di alcune istituzioni scolastiche italiane vengono sospese ancora per un'altra settimana. In altre regioni, invece, le scuole saranno riaperte nel corso di questa settimana.

Coronavirus: sospensione delle scuole per alcune regioni e province del Nord Italia

Le regioni del Nord Italia sono le più colpite dal Coronavirus arrivato dalla Cina: in questi territori, infatti, si trova una parte consistente dei positivi di tutto il Paese. ''Il virus clinicamente è facilmente risolvibile nel 90% dei pazienti – ha spiegato l’epidemiologo dell’Unità di crisi della Regione Lombardia Vittorio Demicheli – tuttavia in oltre il 10%, specialmente se anziani, esso implica problemi gravi che comportano un ricovero ospedaliero in terapia intensiva".

Alla luce di tali notizie, pertanto, le scuole di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia resteranno chiuse anche la prossima settimana, e cioè dal 2 all'8 marzo 2020. La diffusione di Covid-19 ha un'evoluzione ancora troppo veloce e l'Organizzazione mondiale della sanità ha innalzato i livelli di rischio globale. Saranno adottati i medesimi provvedimenti anche per le province di Pesaro Urbino e Savona.

Nel decreto, per le suddette regioni e province, si legge che è stata predisposta 'la sospensione sino all’8 marzo, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore'. Lo stesso provvedimento vale anche per i corsi professionali ad eccezione dei medici tirocinanti delle professioni sanitarie.

Covid-19: le scuole riaprono in Liguria, Trentino e Piemonte

Piemonte e Liguria (eccetto per la provincia di Savona) riapriranno i propri istituti scolastici a partire da mercoledì 4 marzo, per ogni ordine e grado, infanzia compresa. La situazione generale nelle suddette aree permette infatti un necessario ritorno ''alla normalità''. Nel savonese, considerata zona ''attenzionata'', le scuole resteranno chiuse tutta la settimana. Nelle altre province della Liguria (Genova, La Spezia e Imperia), invece, i plessi riapriranno mercoledì, ove saranno rispettate alcune norme nazionali di igiene pubblica.

La misura di riapertura delle scuole sarà applicata da questo lunedì 2 marzo nelle due province autonome di Trento e Bolzano in Trentino Alto Adige.