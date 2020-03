Il comune di Roma ha emanato un bando per assumere 1.650 allievi della Polizia di Stato tramite concorso pubblico. Il medesimo è stato bandito sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 31-1-2020 ed è possibile consultarne il bando sul sito della Polizia di Stato. Le candidature possono essere inoltrate dal 1° febbraio 2020 al 2 marzo 2020, tramite la procedura informatica disponibile. I candidati potranno accedere attraverso gli strumenti di autenticazione quali lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Polizia di Stato: requisiti richiesti

Le Offerte di lavoro a mezzo concorso pubblico emanato dal Ministero dell'Interno prevedono che gli aspiranti candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: avere raggiunto la maggiore età; essere cittadini italiani; beneficiare dei propri diritti civili e politici; avere un diploma di scuola secondaria di secondo grado; idoneità psico fisica per l'impiego per il quale si concorre. Ognuno di questi requisiti deve essere posseduto dal singolo candidato al momento dell'invio della propria candidatura, pena la mancata accettazione della domanda per il concorso stesso.

Concorso Ministero dell'Interno: prove d'esame

Gli ammessi al concorso per divenire allievo della Polizia di Stato devono sostenere le seguenti prove d'esame: una prova scritta; accertamento idoneità fisica; accertamento psico-fisico; accertamento attitudinale. Il mancato superamento della prova scritta o di una delle prove atte a testare la capacità dei candidati viene considerato motivo di espulsione dal concorso.

L'elaborato scritto serve a valutare il grado di cultura generale posseduta dal candidato, la sua conoscenza della lingua inglese e la sua capacità nell'utilizzare i principali mezzi informatici. Al fine di garantire la corretta copertura di tutti i posti messi a bando dal concorso saranno convocati i primi 3.300 candidati che hanno superato la prova scritta. L'accertamento fisico a cui gli aspiranti candidati al concorso per la Polizia di Stato saranno sottoposti prevede le seguenti prove: corsa 1.000 metri (tempo massimo di esecuzione per gli uomini: 3' 55"; tempo massimo di esecuzione per le donne: 4' 5''); salto in alto, (altezza di esecuzione per gli uomini: 1,20 metri; altezza di esecuzione per le donne: 1,00 metro), il numero massimo di tentativi concesso è di tre; piegamenti sulle braccia (numero di esecuzione per gli uomini: 15; numero di esecuzione per le donne: 10), il tempo massimo di esecuzione è di due minuti.

Chi supera la prova di accertamento fisico è ammesso alla prova di accertamento psico-fisico. Ogni candidato deve presentare, oltre alla propria documentazione personale, un certificato audiometrico tonale con E.C.G. con visita cardiologica, un certificazione anamnestico, esami ematochimici. Gli accertamenti attitudinali consistono nella risoluzione di una serie di test elaborati da istituti pubblici e privati.

Polizia di Stato, concorso per allievi: sede e luogo d'esame

Gli aspiranti candidati al concorso per allievi della Polizia di Stato possono inviare la loro candidatura solo online. Durante l'espletamento della stessa dovranno indicare i propri dati personali (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e città di residenza); di essere a conoscenza che il luogo e la data dell'esame sono comunicati tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 2020; il proprio indirizzo email di Posta Elettronica Certificata con il quale potranno ricevere eventuali comunicazioni inerenti al concorso; la consapevolezza che qualsiasi dichiarazione mendace verrà punita secondo i termini di legge vigenti.