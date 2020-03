Sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di figure varie per Serie TV della Rai. Sono inoltre attualmente aperte le ricerche di attori, attrici e hostess per convegni che si terranno poi in diverse regioni, sia del sud che del nord, del nostro Paese.

Serie TV della Rai

Per una serie televisiva Rai, sono in corso i relativi casting finalizzati alla ricerca di un uomo tra i 40 e i 50 anni, di bella presenza. Sempre per una serie Tv, che andrà poi in onda sulle reti della Rai, sono in corso le selezioni di una giovane donna tra i 20 e i 30 anni, di nazionalità spagnola (essa deve essere effettivamente iberica, non sudamericana), quale figurante speciale.

In entrambi i casi, gli interessati a proporsi sono tenuti a inoltrare la propria candidatura (con fotografie e riferimenti di contatto, assieme ai propri dati personali), a questo indirizzo di posta elettronica: klab4film@ gmail.com.

Nell'oggetto occorre inserire rispettivamente 'Quarantenne' e 'Ragazza Spagnola'. Per informazioni rimandiamo alla pagina ufficiale Facebook di Klab4 film.

Convegni medici

Sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di attori, attrici e hostess per attività lavorativa da svolgersi poi nell'ambito di vari convegni medici, che si terranno a partire dal mese di giugno 2020.

In particolare, la richiesta è rivolta verso attori e attrici di età compresa tra 25 e 45 anni, in possesso di adeguata esperienza sul piano recitativo e senza inflessioni dialettali (alle attrici si richiede anche un timbro squillante di voce), e di hostess di bella presenza e di età compresa tra 20 e 30 anni. Attori ed attrici dovranno interpretare il ruolo di medici e di pazienti, con dialoghi non di rado alquanto lunghi.

I convegni si svolgeranno sia al nord che al sud del nostro Paese, con un calendario tuttora in via di definizione, e si terranno solitamente di domenica nell'arco dell'intera giornata (dal mese di giugno sino a fine luglio, per ripartire successivamente nel mese di ottobre), nell'ambito di queste regioni: Liguria, Emilia, Veneto Lombardia, Lazio, Sicilia, Calabria, Campania e Toscana. A tale proposito occorre precisare che nel corso delle selezioni verranno scelti esclusivamente candidati residenti nelle regioni indicate.

Gli interessati a presentare la propria candidatura sono tenuti ad inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto, allegando il curriculum professionale e alcune fotografie recenti e, per chi si presenta per ruoli attoriali, il link di rimando ad un video che evidenzi le proprie capacità di tipo recitativo, al seguente indirizzo di posta elettronica: convegnimedicicasting@ gmail.com.

Solo i prescelti verranno successivamente contattati.