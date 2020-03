Selezioni aperte per la realizzazione di un docufilm da girare in Veneto e in Piemonte, prodotto da DRMovie. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per uno spettacolo in omaggio a Freddy Mercury, il celebre cantante, che verrà poi messo in scena prossimamente al Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Un docufilm

Per il film documentario dal titolo I luoghi della speranza prodotto da DRMovie e diretto dal regista Enzo Dino, sono in corso le relative selezioni. Le riprese verranno poi effettuate in Veneto e in Piemonte.

Attualmente la richiesta è correlata a riprese che si terranno a Torino alla fine del prossimo mese di aprile ed è indirizzata verso un uomo di età scenica compresa tra 40 e 50 anni, di bella presenza, e una donna tra 18 e 21 anni di età (scenica), con occhi azzurri o verdi, capelli castani, struttura fisica alquanto snella. Verranno preferite le candidature di persone residenti nell'ambito del Piemonte. Le selezioni si svolgeranno sabato 14 marzo a Torino, dalle ore 9 alle 19, presso la Sala Casting di Via Cagliari, 40/E.

Gli interessati possono presentarsi direttamente e saranno tenuti a proporre un breve monologo a libera scelta. Si consiglia di portare con sé la fotocopia di un documento di identità e il codice fiscale. Per ulteriori informazioni e dettagli si può far riferimento al sito web della commissione cinematografica piemontese.

Uno spettacolo

Per uno spettacolo dal titolo Love of My Life, un omaggio al noto cantante Freddy Mercury, sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori, danzatori e cantanti appartenenti a qualsiasi nazionalità e tutti di età compresa tra 20 e 35 anni.

I danzatori devono possedere rilevanti competenze nel modern-jazz con una buona base classica, i cantanti un'ottima preparazione nel canto in lingua inglese, gli attori buone capacità di carattere recitativo. Le audizioni si svolgeranno il giorno 1° aprile presso la sala prove - VI Piano, del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, dove lo spettacolo verrà poi messo in scena il 22 maggio. Gli interessati a partecipare ai provini devono inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: audizioni@teatrovittorioemanuele.it.

In sede di audizioni i candidati dovranno portare con sé foto e curriculum artistico, che verranno comunque archiviati in relazione a ulteriori produzioni del Teatro. Per la danza verrà chiesta una coreografia in loco, per il canto due brani in lingua inglese (un up-tempo e una ballad, su base musicale con supporto multimediale usb-cd-lettore mp3), per la recitazione un breve monologo (durata massima un minuto) di tipo brillante o drammatico.