Casting attualmente in corso per Makari, una nuova serie televisiva tratta dai racconti di Gaetano Savatteri, che verrà poi trasmessa da Rai 1 in quattro puntate. Sono inoltre aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di svariate figure per alcuni short film di Metropolis Produzioni.

Una serie tv in onda su Rai 1

Per la realizzazione di una nuova serie televisiva dal titolo Makari (tratta dai racconti di Gaetano Savatteri), che andrà poi in onda su Rai 1, sono attualmente in corso le relative selezioni per piccoli ruoli e figurazioni.

La serie sarà strutturata in quattro puntate e ambientata in Sicilia e verrà prodotta dalla nota casa di produzione Palomar. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso bambini e bambine di età compresa tra 7 e 12 anni. Le riprese verranno poi effettuate tra i mesi di aprile e di luglio. I casting si svolgeranno il 6 marzo (dalle ore 14:30 alle 18) e il 7 marzo (dalle ore 10 alle ore 16) a Trapani, presso l'aula Sodano di Palazzo d'Alì. I genitori (o i relativi tutori legali) dei bambini interessati a partecipare alle selezioni devono accompagnare i candidati portando un documento di identità.

Alcuni short film

Per realizzare sette cortometraggi, Metropolis Produzioni seleziona figure varie. Questi sono i sette short film in questione: Riflessi, di Martina Mengali; La voce di Ariel, di Stefano Capecchi; Messaggio dallo spazio, di Samuele Breschi; Claquèausol, di Nicola Bertini; Sacrificio, di Jason Niemen; Spicy Death, di Mattia Sarao e Weather, di Sara Ginocchio. In particolare, si cercano queste figure: attori di origine nordafricana o mediorientale, in possesso di un buon livello di conoscenza della lingua italiana e araba; un uomo e una donna di età compresa tra 35 e 50 anni; bambini tra 8 e 12 anni; giovani di età compresa tra 16 e 21 anni; un uomo e una donna entrambi tra 25 e 65 anni; bambini e ragazzini tra 8 e 15 anni; giovani con tratti androgini e di età compresa tra 18 e 30 anni; un ragazzo tra i 16 e i 25 anni.

Quanti desiderano ottenere altre informazioni possono far riferimento al gruppo pubblico Facebook di Toscana Film Commission. Chi intende invece inoltrare direttamente la propria candidatura deve inviare entro e non oltre il 6 marzo, con la massima sollecitudine dal momento che i casting si svolgeranno il giorno seguente (esclusivamente a seguito di convocazione), dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie e l'eventuale curriculum artistico-professionale unitamente a quanto ritengano possa essere utile per una accurata valutazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: act.riflessi @gmail.com.