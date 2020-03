Il Comune di Genova ha indetto un concorso per l'assunzione 10 funzionari socio educativi, con contratto a tempo indeterminato. Sempre lo stesso capoluogo della Liguria, mediante procedura concorsuale deve assumere a tempo pieno e indeterminato un dirigente del settore idrogeologia e geotecnica. A seguire, le info e requisiti.

Opportunità per funzionario socio educativo

Per poter partecipare al presente concorso gli aspiranti candidati devono essere cittadini italiani o dell'Unione Europea e aver conseguito un: Diploma di Laurea conseguito con l’ordinamento di studi (vecchio ordinamento) in scienze dell'educazione, pedagogia o psicologia o altri titoli afferenti, tra cui una Laurea Specialistica in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi.

La domanda deve essere presentata unicamente in via telematica, entro il prossimo 2 aprile 2020. La partecipazione al concorso comporta il pagamento della tassa di € 10,00.

Prova d'esame

Gli esami saranno suddivisi in due prove scritte ed una prova orale. La prima prova scritta consisterà in tre quesiti a risposta sintetica, mentre la seconda prova scritta consisterà nell'elaborazione di un progetto. Infine, la prova orale verterà sui seguenti argomenti: elementi di diritto civile ed elementi in materia di contratti pubblici; conclusioni del Consiglio Europeo del 12 maggio 2009; insegnare e apprendere verso la società conoscitiva.

Dirigente del settore idrogeologia

Tutti gli interessati dovranno inviare l'istanza di ammissione, entro il prossimo 30 marzo 2020 connettendosi nel sito internet del Comune di Genova. Alla domanda deve essere allegata, la ricevuta della tassa di € 10,00. Per quanto riguarda i requisiti specifici è necessario aver conseguito uno dei seguenti titoli: Laurea in Ingegneria Civile (indirizzo idraulica), oppure laurea in Scienze Geologiche o Ingegneria per l’ambiente e il territorio, altri titoli afferenti.

Prove d'esame

È previsto lo svolgimento due prove scritte e una orale. Le prime due prove potranno consistere nella redazione di un elaborato o nella risposta di quesiti a risposta multipla e verteranno su argomenti del tipo: geomorfologia; idrogeologia; geotecnica; tecniche di stabilizzazione di versanti e messa in sicurezza. La prova orale, invece oltre a trattare gli argomenti delle due prove scritte verterà sulle seguenti materie: reati contro la pubblica amministrazione; responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare del pubblico dipendente; codice di comportamento dei dipendenti pubblici e altre nozioni come elencato nel testo integrale del bando.

Ricordiamo che i Concorsi Pubblici sono consultabili al sito del comune di Genova.