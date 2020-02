Nuovi Casting in corso, finalizzati alla ricerca di vari figuranti, per un'importante serie televisiva, le cui riprese si svolgeranno prossimamente a Milano. Sono poi ancora aperte le selezioni di attori e attrici under 32, singoli o in 'gruppo', nell'ambito della iniziativa dal titolo MaldiPalco, che ha come scopo principale il sostegno e la visibilità di giovani artisti.

Una serie televisiva

Per realizzare la serie televisiva dal titolo Tutta colpa di Freud, sono attualmente ancora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di varie figurazioni, sia maschili che femminili.

Nello specifico, la richiesta è orientata nei confronti di uomini e donne tra 25 e 55 anni, con un look raffinato quanto alternativo/contemporaneo. Le riprese si svolgeranno prossimamente a Milano e i candidati e le candidate devono risiedere a tale proposito proprio nel capoluogo lombardo o in zone limitrofe. Gli interessati, che non devono aver partecipato a precedenti riprese legate alla serie e/o non aver già inviato la propria candidatura per altri casting ad essa correlati, sono tenuti ad inviare quanto prima i propri dati personali e i relativi riferimenti di contatto (specificando anche il proprio domicilio abituale), unitamente a tre fotografie (in primo piano, a mezzo busto e a figura intera), a: tcdf.casting@gmail.com.

I casting si terranno poi su convocazione.

Un'importante iniziativa

Per la realizzazione del progetto MaldiPalco 2020, una interessante iniziativa correlata al sostegno e all'accompagnamento di percorsi creativi di giovani artisti, sono aperte le selezioni. MaldiPalco si terrà in sinergia con TPE (Teatro Piemme Europa) e avrà come madrina d'eccezione Dacia Maraini. Con questa iniziativa, si vuole dare l'opportunità a giovani attori ed attrici under 32 anni (nati e nate successivamente al 31 dicembre del 1987) di proporsi in un contesto di visibilità pubblica davvero interessante.

La prossima edizione di MaldiPalco, che si terrà dal 19 settembre all'11 ottobre, avrà come tematica principale 'Padre e Figli', e tenterà di coinvolgere artisti under 32 (sia singoli che in gruppo), per proporre istanze di carattere eapressivo alquanto nuove quanto supportate da una adeguata preparazione tecnica. Si richiede anche il possesso di un titolo di scuola media superiore e di una adeguata quanto rilevante formazione professionale.

Gli interessati devono inviare la propria candidatura entro e non oltre il prossimo 27 marzo, facendo riferimento al sito web www.tangramteatro.it/maldipalco-2020, dove è possibile reperire tutte le informazioni necessarie.